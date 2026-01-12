الإثنين 12 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب: لن نتردد في استخدام القوة ضد إيران وأريد الحصول على جرينلاند

ترامب: لن نتردد في
ترامب: لن نتردد في استخدام القوة ضد إيران وأريد جرينلاند
أكد البيت الأبيض نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يتردد في استخدام القوة ضد إيران إذا استدعى الأمر، مع التأكيد على أنه لا يريد رؤية قتل المتظاهرين داخل البلاد.

حوار ترامب مع إيلون ماسك حول الإنترنت في إيران

وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب تحدث مع إيلون ماسك بشأن خدمة الإنترنت في إيران، في إطار متابعة الوضع الميداني للمحتجين وضمان وصول المعلومات والأخبار دون عوائق.

ترامب: جرينلاند ضمن الأولويات الأمريكية

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي ترامب يريد حصول الولايات المتحدة على مصالح استراتيجية في جرينلاند، لتعزيز الأمن والمصالح الأمريكية على المستوى الإقليمي والدولي.

البيت الأبيض: ويتكوف لاعب مهم في الملف الإيراني

وأوضح البيت الأبيض أن ويتكوف سيبقى لاعبًا مهمًا جدًا فيما يتعلق بالملف الإيراني، وذلك لضمان التنسيق المستمر ومتابعة التطورات الدقيقة حول إيران.

يأتي هذا فيما صرح إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقناة العربية: بأن والده سيفعل كل ما يلزم لحماية مصالح الولايات المتحدة في جرينلاند.

مخاوف أمريكية من وجود عناصر معادية في جرينلاند


وأضاف إريك ترامب أن هناك العديد من العناصر المعادية في جرينلاند، مؤكدًا أن الوضع يجب أن يُحل بطريقة لا تفيد إيران فحسب، بل تحافظ على استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

نجل ترامب: والدي ملتزم بالسلام والاستقرار

وأشار إريك ترامب إلى أن لا شيء يسعد والده أكثر من رؤية السلام والاستقرار يسودان المنطقة، مؤكدًا أن الإجراءات الأمريكية تهدف إلى حماية الأمن الإقليمي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

