التحالف الشعبى: تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تنتظر البرلمان الجديد

قال الكاتب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى إن البرلمان القادم تنتظره العديد من التحديات الكبرى أبرزها تحدى تعظيم القدرات الإنتاجية للاقتصاد، وعلى الأخص تطوير الصناعة والزراعة من أجل الحد من الاعتماد على الاستيراد ، وتوفير الاحتياجات عن طريق الانتاج الوطنى، بالإضافة إلى تحدى مواجهة المديونية وأعبائها التى تلتهم الجزء الأكبر من الدخل القومى من الإيرادات كأقساط وفوائد للديون مع ضرورة وقف الاستدانة والاعتماد على الموارد الذاتية، ووقف المشروعات كثيفة رأس المال والتى لا تمثل أولوية للاقتصاد واحتياجات الشعب.

مواجهة الضغوط الخارجية وعلى الأخص المرتبطة بمحاولة إخضاع مصر لعلاقات تبعية



وأكد الزاهد فى تصريح لفيتو أن تحدى مواجهة الضغوط الخارجية وعلى الأخص المرتبطة بمحاولة اخضاع مصر لعلاقات تبعية تشمل تهميش دور ومكانة مصر ومخطط التهجير وصهينة سيناء وتقسيم الدول العربية إلى كانتونات ممزقة وهيمنة الكيان الصهيونى على المحيط، وهناك تحدى تعميق المشاركة والانتصار للحق فى التعددية والتنوع وإطلاق حرية العمل النقابى والحزبى إلى جانب تفعيل القوانين التكملة للدستور وعلى الأخص المحليات ومفوضية مكافحة التمييز وتحدى مواجهة الفساد والرقابة على الأسواق.



تحدى مواجهة الفقر والبطالة والتهمييش الاقتصادى والاجتماعى

وتابع التحديات كثيرة ومنها أيضا تحدى مواجهة الفقر والبطالة والتهمييش الاقتصادى والاجتماعى، وتحقيق شعار الجوع = صفرفى ظل ارتفاع معدلات الفقر وزيادة الأسعار وبالتالى لابد من العمل من أجل الحفاظ على أبناء الطبقة المتوسطة باعتبارهم «رمانة ميزان» المجتمع المصرى و"عمود خيمته"، وبالتالى استقرار أوضاع تلك الطبقة ضرورة مُلحة للاستقرار المجتمعى، مؤكدا أن الأنظمة السابقة تعمدت تهميش تلك الطبقة على مدى أكثر من ثلاثة عقود

