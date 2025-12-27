السبت 27 ديسمبر 2025
مدحت الزاهد: القطاع الزراعي يساهم بـ 20% من الناتج المحلي الإجمالي

قال الكاتب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الديمقراطى، إن الفلاح المصري على مدار التاريخ كان ولا يزال أيقونة العطاء والبناء والتنمية، وصمام الأمان الحقيقي لـ الأمن الغذائي، وأحد الركائز الرئيسية الداعمة لـ الاقتصاد الوطنى، باعتباره العمود الفقرى لهذا الاقتصاد.

وأوضح الزاهد أن القطاع الزراعى يساهم بنحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب ما يقرب من 25% من حجم العمالة، ما يعكس أهميته الحيوية فى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

دور الفلاح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى

وأكد الزاهد، فى تصريح خاص لـ فيتو أن هناك حقيقة يعلمها الجميع، وهى أن الفلاح المصرى يقوم بدور محورى فى تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، والمشاركة فى إنجاح المشروعات القومية الكبرى، خاصة فى مجالات الاستصلاح الزراعى وزيادة الرقعة المنزرعة بمحاصيل القمح والذرة والبنجر وفول الصويا، إلى جانب التوسع فى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية.

إهمال الفلاح حوّل مصر إلى أكبر مستورد للغذاء

وانتقد رئيس حزب التحالف الشعبى الديمقراطى السياسات الزراعية المتبعة خلال العقود الماضية، مؤكدًا أن إهمال الفلاح حوّل مصر من دولة زراعية إلى أحد أكبر مستوردى الغذاء فى العالم. وأشار إلى أن خمسين عامًا من سياسات الانفتاح وتحرير الإيجارات وبيع شركات الأسمدة ورفع تكلفة الإنتاج أدت إلى طرد الفلاحين من أراضيهم وتدمير الدورة الزراعية.

وأضاف أن النتيجة كانت اعتمادًا شبه كامل على استيراد القمح والزيوت والعدس والذرة، ووقوع البلاد فى تبعية غذائية خانقة، فى الوقت الذى تُرك فيه الفلاح بلا تمويل عادل أو نقابة قوية تحمى حقوقه.

وشدد الزاهد على أن الخلاص يبدأ من حرية التنظيم للفلاحين، وعودة الدورة الزراعية، ودعم البذور المحلية، وربط البحث العلمى بالحقول والإنتاج الفعلى، مؤكدًا أنه من دون استعادة قوة الفلاح المصرى لا يمكن تحقيق سيادة غذائية حقيقية ولا استقلال وطنى مستدام.

حزب التحالف الشعبى رئيس الحزب الفلاح المصرى أزمات الفلاح المصري الأراضى الزراعية

