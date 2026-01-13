الثلاثاء 13 يناير 2026
عصام كامل

سياسة

بعد فوز المستشار هشام بدوي، ما هي اختصاصات رئيس مجلس النواب؟

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الفصل التشريعي الثالث بالعاصمة الجديدة، أمس الإثنين، انتخاب المستشار هشام بدوي، رئيسا للمجلس 2026.

نتيجة انتخابات رئيس مجلس النواب

وحصل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على 521 صوتا من أصل 570 صوتا أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة المجلس، مقابل 49 صوتا للنائب محمود سامي.

هشام بدوي يتسلم رئاسة مجلس النواب 

وعقب إعلان النتيجة تسلم المستشار هشام بدوي، رئاسة مجلس النواب، وأعلن إجراء انتخابات وكالة المجلس.

اختصاصات رئيس مجلس النواب 

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب، حددت اختصاصات رئيس المجلس بالكامل والتي تتضمن تمثيل المجلس والدعوة لعقد الجلسات والاجتماعات وإدارة الجلسات.

وتنص المادة 7 على: يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

كما نصت المادة 8 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

رئيس النواب يفتتح الجلسات وينهيها

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. 

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

كما تنص المادة 9 على: لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها، وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.

حق رئيس مجلس النواب بتفويض أحد الوكيلين في اختصاصاته

فيما تنص المادة 10 من اللائحة الداخلية على: لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.

 وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.

