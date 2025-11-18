رئيس حزب التحالف الشعبى: ندرس المطالبة بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن حزبه يدرس المطالبة بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها، مشيرًا إلى أن فساد الانتخابات لا يقتصر على تمكين الناخبين من عملية الفرز، بل يمتد إلى الأساس نفسه الذي بدأ من القانون الانتخابي والإجراءات المتبعة.

 

الزاهد: نظام “القوائم المطلقة” مُشين

 

وأشار الزاهد إلى أن القانون الانتخابي الحالي يحتوي على “انتخابات بـ القوائم المطلقة”، وهو نظام مُشين، كذلك تقسيم غير عادل للدوائر، يخالف ما أقرته المحكمة الدستورية العليا، حيث لا تراعي الدوائر امتدادها وتواصلها، مما يؤدي إلى وجود دائرة صغيرة لها نائبان مقابل دائرة كبيرة لها نائب واحد، وهو ما يمثل تشويهًا لمبدأ التمثيل العادل، كذلك تدخلات الأجهزة الأمنية واستهداف المعارضين.

 

استبعاد مرشحين دون النظر في تناقض التقارير الطبية

 

كما انتقد الإجراءات التي اتبعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منها استبعاد مرشحين دون النظر في تناقض التقارير الطبية، واستحداث شروط جديدة على نواب سبق لهم المشاركة والفوز في انتخابات سابقة، مثل اشتراط الخدمة العسكرية، بهدف استبعادهم بقرارات إدارية كما حدث مع مرشحي الحزب محمد عبدالحليم وهيثم الحريري، موضحا أن هذه الممارسات تفتح باب العزل السياسي الذي يضر بحقوق المواطنة والمشاركة، وتستلزم إعادة النظر الكاملة في الانتخابات من حيث التشريع والإجراءات وما سبق من ممارسات.

 

إطلاق يد المال السياسي

 

وأكد الزاهد أن تجاوزات العملية الانتخابية بدأت منذ البداية بهيمنة الهيئة الانتخابية، وإطلاق يد المال السياسي، ووجود “زائدة تشريعية” مثل مجلس الشيوخ، مما أدى إلى مجلس يتم تشكيله بصورة أقرب إلى التعيين، مشددًا على ضرورة إعادة الإجراءات الانتخابية بشكل كامل بما يضمن حقوق المواطنين ويحميهم من الاستهداف السياسي المباشر أو العزل الانتقائي.

 

 

