عاصم الجزار، من صياغة المخطط العمراني إلى وكالة مجلس النواب عبر حزب "الجبهة الوطنية"

18 حجم الخط

​بين أروقة جامعة القاهرة ومواقع العمل في المدن الجديدة، والعمل وزيرا للإسكان، وصولًا إلى سدة المشهد الحزبي والسياسي وكيلا لـ مجلس النواب، رسم الدكتور عاصم الجزار مسارًا مهنيًا يمزج بين دقة الأكاديمي وطموح السياسي.

أحد الوجوه التكنوقراطية

الجزار، الذي ولد في القاهرة عام 1967، برز كأحد الوجوه التكنوقراطية التي لعبت دورًا محوريًا في صياغة المخطط العمراني لمصر الحديثة، قبل أن يقرر خوض غمار السياسة من بابها الواسع.

المعمار كفلسفة وطنية

​بدأ الجزار رحلته متفوقًا، حيث تخرج الثاني على دفعته بـ "تخطيط القاهرة" عام 1990، ليعزز لاحقًا مسيرته العلمية بدكتوراة في التقييم البيئي الاستراتيجي عام 2006.

هذه الخلفية لم تكن مجرد شهادات أكاديمية، بل تحولت إلى "خارطة طريق" نفذها حين تولى رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني عام 2012.

مشروعات قومية كبرى

​ويُنسب للجزار كونه العقل المدبر لمقترح "مصر 2052". هذا المخطط الضخم هو الذي وضع النواة الأولى لمشروعات قومية كبرى، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الجيل الرابع، وتطوير محور قناة السويس.

رحلة تنفيذية

​بعد رحلة تنفيذية بدأت كنائب وزير في 2018 وانتهت كوزير للإسكان في يوليو 2024، لم يبتعد الجزار عن المشهد العام، بل أعاد صياغة حضوره كرئيس لـ حزب الجبهة الوطنية في فبراير 2025.

​وفي أول اختبار حقيقي لقيادته السياسية، استطاع الحزب تحت رئاسته حصد مايقرب من ٧٠ مقعدا.

وبمنطق "رجل الدولة"، يسعى الجزار اليوم لتحويل حزبه إلى بيت خبرة سياسي، يهدف لتقديم حلول فنية وتشريعية تدعم التنمية، متمسكًا بشعار "الإخلاص والعمل" كمنهج وحيد لخدمة الشعب.

تخصصات في الرصد البيئي

حصل على تخصصات في الرصد البيئي والسياحة البيئية من أستراليا والولايات المتحدة وعمل أستاذًا جامعيًا، ونقل خبراته لأجيال من المهندسين في مجالات التصميم العمراني.

كما أشرف على ملفات شائكة مثل تطوير العشوائيات وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة.

المتابعين للمشهد السياسى

يتوقع المتابعين للمشهد السياسى تأثيره القوى في المشهد السياسي والبرلماني خلال الفترة المقبلة.

