الأحد 12 نوفمبر 2023
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فيديو

رد قوي من متحدث الرئاسة بشأن الضغوط الخارجية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء (فيديو)

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين قسريا، فيتو

تهجير الفلسطينيين لسيناء، رد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بقوة حول ما أثير بشأن الضغوط الخارجية علي مصر لتهجير الفلسطينيين لسيناء.

 

دعم مصر للقضية الفلسطينية 

وقال متحدث الرئاسة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": مصر منذ 75 عاما وهى تتولى القضية الفلسطينية وفي صدارة الدول التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في دولته وحريته واستقلاله وقامت علي مدار العقود الطويلة باستخدام كل الوسائل لدعم ذلك.
 

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مسار السلام 

وأضاف: منذ 40 عاما فتحت مصر بابا للسلام في المنطقة بشجاعة نادرة وأصرت فيه وحدها ولم تتردد ولم تنظر للخلف ولم تفلح أي قوة أو أي ا٦حداث في أن تحيد بمصر عن هذا المسار الذي سلكته وسار بعدها فيه الجميع.
 

موقع القوة لمصر

وأضاف: مصر عندما تتحدث تتحدث من موقع قوة أخلاقي قبل أي شيء لأنها دولة دفعت الكثير وتحملت الكثير في سبيل القضية الفلسطينية، وحتى هذا اليوم الدول العربية والإسلامية ودول العالم ترسل مساعدات ولكن حجم المساعدات المصرية يمثل الأغلبية الساحقة".
 

دعم الشعب المصري للفلسطينيين

وتابع:"الشعب المصري يقتطع من قوته وحياته دعما للشعب الفلسطيني وهذه مسئولية تفعل عن طيب خاطر".

 

رؤية مصر لحل الأزمة الفلسطينية

وأكد أن:" الرؤية المصرية تراعى بنفس القدر تحقيق المصلحة العامة والقومية وعندما تتحدث مصر عن رفض تهجير الفلسطينيين تقول أن هذا التهجير مرفوض كمبدأ والنزوج مرفوض كمبدأ داخلي أو خارجي وتضع مصر 100 خط أحمر تحت التهجير لسيناء، وهذا ما أكده الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة، وجميع الدول العربية والإسلامية بما فيها السعودية متفقين مع مصر في موقفها".
 

ولفت إلى أن "هناك طريقين لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، احدهما محاولة استخدام القوة وقد يثمر لفترة قصيرة أو لا يثمر في أغلب الأحيان ولكن الطريق المستدام والعميق والراسخ لتحقيق الأمن هو السلام والعدل بما لا يدع مجالا من الأصل ان يحاول أحد الحصول علي حقوقه بالقوة وهذا موقف مصر ويتم التعبير عنه بوسائل واجراءات مختلفة".
 

رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء

وشدد علي أن مصر ستستمر في رفض أي ضغوط عليها بشأن ملف تهجير الفلسطينيين لسيناء من أي دولة أو أي جهة، لأن هذا يتعلق بحماية سيادة وأرض مصر.
 

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