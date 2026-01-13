الأمم المتحدة: استشهاد 100 طفل منذ وقف إطلاق النار في غزة

18 حجم الخط

استشهد ما لا يقل عن 100 طفل في غارات جوية وأعمال عنف في غزة، منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء.

استشهاد صبي أو فتاة يوميا تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار

ومن مدينة غزة، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر للصحفيين في جنيف: "استشهد أكثر من 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار مطلع أكتوبر، مما يعني استشهاد صبي أو فتاة يوميا تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار".

قصف جوي وغارات بمسيرات

وأشار إلى أن الأطفال قتلوا في "قصف جوي وغارات بمسيرات بما يشمل الانتحارية منها، وقصف بالدبابات، وبالذخيرة الحية".

وفى سياق منفصل أفادت محافظة القدس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقرت خطوات عملية لتنفيذ قانون قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، حيث شرعت بإرسال إخطارات رسمية تمهيدًا لبدء التنفيذ، في تصعيد جديد يستهدف وجود الوكالة ومؤسساتها الحيوية داخل المدينة.

تداعيات خطيرة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدَّمة للاجئين الفلسطينيين

وذكرت المحافظة، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أرسل إخطارات بقطع التيار الكهربائي عن مباني الأونروا الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، وذلك من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية، على أن يبدأ التنفيذ بعد 15 يومًا، استنادًا إلى قانون صادق عليه الكنيست بتاريخ 31 ديسمبر من العام الماضي.

وأضافت: "إن ما تُسمى شركة "جيحون" الإسرائيلية أرسلت أيضًا إخطارات منفصلة بوقف تزويد المياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة في القدس.

