مجمع ناصر الطبي: 3 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

أكد مجمع ناصر الطبي، اليوم الإثنين، سقوط 3 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار الاحتلال جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جيل من الأطفال الفلسطينيين يعانون من الضعف

في غضون ذلك، حذرت دراسة حديثة من أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي امتدت لأكثر من عامين، خلقت جيلا من الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الضعف بصورة جعلتهم مقتنعين بأنهم سيقتلون "لمجرد كونهم من أهل غزة".

وتعد الدراسة، التي قادتها جامعة كامبريدج البريطانية، أول تحليل للتعليم في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023.

أطفال غزة يحتاجون إلى مساعدات دولية في مجال التعليم

تقول الدراسة: إن "هناك حاجة ملحة إلى مزيد من المساعدات الدولية للتعليم في عموم فلسطين، سواء جرى المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 أم لا؛ حيث أدت الحرب إلى حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وفقدان هويتهم ذاتها".

ويقدم التقرير، الذي يأتي بعد دراسة مماثلة أجريت في عام 2024، تحليلا معمقا لكيفية تدمير الحرب في غزة لحياة الأطفال.

تدمير النظام المدرسي في غزة

يقدم القائمون على الدراسة أدلة كثيرة على تعمد "إسرائيل" تدمير النظام المدرسي في غزة، مؤكدين أن أعمال العنف والجوع والصدمات النفسية قضت على شعور الأطفال بأنهم يعيشون "طفولة طبيعية".

ففي الوقت الذي كان فيه الأطفال يعانون شدة الإرهاق، كان يطلب منهم عدم اللعب حفاظا على الطاقة.

وحتى وقف إطلاق النار الأخير، تشير الدراسة إلى أن كثيرا من الآباء والمعلمين اضطروا للاختيار بين الحفاظ على تعليم الأطفال وبين بقائهم على قيد الحياة، حيث كان بعضهم يعيش على كمية طعام لا تتجاوز طبق عدس واحد في اليوم.

الإبادة الإسرائيلية افقدت الأطفال إيمانهم بالنظام الدولي

من أكثر النتائج لفتا للانتباه أن الحرب قوضت أمل الفلسطينيين الصغار في المستقبل وإيمانهم بالنظام الدولي.

وقال أحد موظفي المنظمات الدولية لفريق البحث: تصاعد غضب الأطفال وانهيار ثقتهم بقيم مثل السلام وحقوق الإنسان؛ وبات طلاب غزة يتساءلون عن حقيقة تلك الحقوق، ويشعرون بأنهم يُقتلون فقط لأنهم من غزة.

