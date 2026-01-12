حسام الأسطل، خائن غزة والقضية الفلسطينية المدعوم من إسرائيل ودول عربية (فيديو)

18 حجم الخط

حسام الأسطل، كشفت واقعة اغتيال المقدم محمود أحمد الأسطل، مدير مباحث شرطة خان يونس التابعة لحركة حماس، عن ميلاد خائن يعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويتفاخر باستهداف عناصر المقاومة.

اغتيال المقدم محمود أحمد الأسطل على يد حسام الأسطل

واغتيل المقدم محمود أحمد الأسطل، صباح اليوم الإثنين في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، بعد أن استُهدف بإطلاق نار من سيارة متحركة، تبين فيما بعد تبعيتها لـ محمود الأسطل.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، في بيان، بأن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المنفذين كانوا "عملاء للاحتلال الإسرائيلي".

الخائن حسام الأسطل يشكل ما يعرف بـ جهاز مكافحة الإرهاب

وظهر الخائن حسام الأسطل - قائد ما يُعرف بـ"جهاز مكافحة الإرهاب"، الذراع العسكري لما تسمى "القوات الشعبية"- مرتديًا زيًا عسكريًا أسود وممسكًا ببندقية هجومية، ليؤكد فى مقطع فيديو: "نعلن اليوم أنه تمت تصفية مدير مباحث خان يونس محمود الأسطل، لأنه قتل كثيرًا من الناس".

وأضاف حسام الأسطل، الذي يحمل نفس لقب الضحية محمود الأسطل، مهدّدًا: "نقول لكل شخص في حماس: سنأتي لك. الموت قادم إليكم".

قائد المليشيا حسام الاسطل الملقب بـ ابو سڤن

كما عرض حسام الأسطل في الفيديو أسلحة وذخائر زعم أنها "غنائم" من العملية، وأشار إلى بقعة باهتة على بندقية نصف آلية قائلًا: "هذا دم كلاب وخنازير حماس" وفق زعمه.

معلومات عن الخائن محمود الأسطل وعلاقته بقوات الأمن الفلسطينية

يشار إلى أن حسام الأسطل، البالغ من العمر نحو 50 عامًا، ضابط سابق في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

الضحية محمود الأسطل، فيتو

وأعلن حسام الأسطل مؤخرًا عن مشروع يصفه بـ"المنطقة الإنسانية الآمنة" في شرق خان يونس، وهي منطقة تخضع فعليًا للسيطرة الإسرائيلية منذ انسحاب الجيش من نحو نصف القطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وزعم الأسطل في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن منطقته تستقبل "كل من يعيش تحت اضطهاد حماس"، و"توفّر لهم الغذاء والماء والمأوى"، مشيرًا إلى "إجراء فحوصات أمنية لضمان عدم وجود ارتباطات بالحركة".

