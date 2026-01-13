الثلاثاء 13 يناير 2026
خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والسودان والصومال

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره التركى، فيتو
جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا، اليوم، لبحث مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الأوضاع في غزة والسودان والصومال

تبادل الوزيران خلال الاتصال التقديرات إزاء عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة والسودان والصومال، حيث اتفقا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي قدمًا في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. 

تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للمواطنين في القطاع،

وشدد على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للمواطنين في القطاع، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية وفقًا لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣. 

وأشار كذلك إلى أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع دون عوائق، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وصولًا لوقف شامل لإطلاق النار

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وصولًا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددًا علي أهمية الحفاظ علي سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية. 

وسلط الضوء على أهمية توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق.

مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي

تناول الاتصال كذلك مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وأكد الوزيران رفضهما التام للاعتراف الاسرائيلي بما يسمى "بأرض الصومال" وشدد وزير الخارجية على أن تلك الخطوة تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويقوض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار.

