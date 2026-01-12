الإثنين 12 يناير 2026
خارج الحدود

حكومة غزة تطلق استغاثة: البرد القارس يقتل المواطنين بسبب الحصار والإبادة

غزة
غزة
تتواصل التحذيرات من ارتفاع عدد الضحايا في غزة مع استمرار الأحوال الجوية القاسية ونقص وسائل التدفئة.

وأعلن مكتب غزة الحكومي، اليوم الإثنين، عن تسجيل 21 حالة وفاة بسبب البرد الشديد في مخيمات النزوح في القطاع.

معاناة آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام هشة

ويضرب منخفض جوي قوي قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضي، مصحوبا بأمطار ورياح عاتية، ما فاقم معاناة آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام هشة لا تقوى على مواجهة الطقس القاسي.

ووفقا لوكالات إخبارية، فقد اقتلعت الرياح خيام النازحين ما فاقم الوضع الإنساني إلى حدّ كبير، خاصة بعد أن دمرت الحرب في غزة أكثر من ثلاثة أرباع البناء في القطاع الفلسطيني، وفقًا للأمم المتحدة.

في حين لا يزال مئات الآلاف يعيشون في أماكن غير مؤهلة خصوصا بعد العاصفة التي ضربت البلاد أوائل ديسمبر الماضي.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أمس، من التداعيات الإنسانية الكارثية الناتجة عن موجات البرد الشديد التي تضرب القطاع، في ظل استمرار الإبادة الجماعية والحصار الخانق، وما خلفته من تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتهجير قسري لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات نزوح تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وحذر المكتب من تداعيات المنخفض الجوي القادم والمنخفضات الجوية اللاحقة، وما يصاحبها من موجات صقيع وبرد قارس خلال الأيام المقبلة، والتي تنذر بارتفاع أعداد الضحايا، خصوصا بين الأطفال والمرضى وكبار السن، إذا استمر هذا الواقع الإنساني الكارثي دون تدخل عاجل.

وحمّل المكتب إسرائيل المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والنتائج المميتة، باعتبارها امتدادا لسياسات القتل البطيء والتجويع والتشريد.

الصليب الأحمر الألماني يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة بسبب المنخفض الجوي

ويوم السبت، حذر الصليب الأحمر الألماني من أن الأوضاع المتدهورة لسكان غزة تفاقمت بشكل أكبر خلال فصل الشتاء، وذلك بالتزامن نقص وصول الإمدادات إلى القطاع.

وقال رئيس الصليب الأحمر الألماني، هيرمان جروه، في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست" الألمانية: "أشهر الشتاء المقترنة بسوء أوضاع الإمدادات مروعة بشكل خاص للأطفال والمصابين وكبار السن".

نقص في إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء

وبحسب موقع "العربية"، تحدث جروه عن نقص خطير في الإمدادات، قائلا: "ما زال هناك نقص في كل شيء، في الغذاء الكافي، والمستلزمات الطبية، والأدوية، والكهرباء، والمياه".

وفي سياق سابق، حذرت بلدية غزة من أن الأوضاع الإنسانية في غزة معقدة بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، وحجم الدمار الذي ألحقته حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ما يعيق تصريف مياه الأمطار ويفاقم معاناة النازحين والسكان.

تحذيرات من خطورة أوضاع النازحين جراء المنخفض الجوي

وأشارت بلدية غزة في بيان عبر "تليجرام" إلى تطاير خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة جراء المنخفض الجوي.

الجريدة الرسمية