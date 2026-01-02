حصاد نشاط الإسكان خلال أسبوع (فيديو جراف)

18 حجم الخط

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بالفيديو جراف شمل أبرز أنشطتها في أسبوع خلال الفترة من 27/12/2025 إلى 1/1/2026.



وجاء في التقرير، أنه في يوم 1/1/2026، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية الـ13 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم في منطقة الرابية بمدينة الشروق.

وشدد شريف الشربيني، وزير الإسكان، على سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، ودفع إجراءات التقنين وفق المخططات المعتمدة، مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.



وتنفيذًا لتكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام، ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، نفذت أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي ومدن الشروق والعبور وبدر وسفنكس الجديدة، حملات سحب واسترداد قطع أراضٍ مخالفة وقرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات، ورفع إشغالات، وضبط مركبات مخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة.

كما تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصنعا لإحدى الشركات المتخصصة في تصنيع المنتجات المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر بمحافظة دمياط، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية، والاطلاع على إمكانيات التصنيع المحلي في مجال تكنولوجيات تحلية مياه البحر.

وخلال الجولة، شاهد نائب وزير الإسكان، خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، واطّلع على مراحل التصنيع الخاصة بالمنتجات المرتبطة بأنظمة الترشيح المتقدم (Ultra Filtration)، إلى جانب منتجات أغلفة الفلاتر، والتي تُستخدم على نطاق واسع في محطات معالجة وتحلية المياه، لما تتميز به من كفاءة عالية وقدرة على تحمل الضغوط وظروف التشغيل المختلفة.

وفي يوم 31/12/2025، تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السكنية والمرافق وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدن ملوي والمنيا الجديدتين، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، مؤكدًا على أهمية تكثيف الأعمال بالمشروعات التنموية بمدن الصعيد الجديدة، والجاري تنفيذها ضمن رؤية متكاملة للدولة المصرية تستهدف توفير الحياة الكريمة لأهالينا بالجنوب.

وشملت المشروعات الجاري تنفيذها، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، و"جنة"، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية بها وتشمل المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، ومشروعات ترفيق قطع الأراضى والطرق.

كما أشاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحقيق جهاز مدينة العلمين الجديدة إنجازًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمدن الجيل الرابع، بحصوله على شهادة الأيزو الدولية في إدارة الأزمات والمخاطر والجودة، ليصبح أول جهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية ينال هذا الاعتماد الدولي المرموق.

وأضاف وزير الإسكان أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود مؤسسية مكثفة، وتطبيق منظومة عمل متكاملة تعتمد على أعلى معايير الجودة والكفاءة والحوكمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في نظم الإدارة الحديثة، ويعكس حجم التطوير الشامل الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة على المستويين الإداري والخدمي، بالتوازي مع النهضة العمرانية والتنموية غير المسبوقة.

وفي يوم 30/12/2025، تابع وزير الإسكان، مستجدات ملفات تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدت الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، مؤكدًا أن ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة على رأس أولويات المرحلة الحالية لحماية أملاك الدولة.

وأكد الشربيني، أن ملف التقنين لم يعد خيارًا، بل أصبح مسارًا حتميًا لضبط منظومة الأراضي، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطويرًا في آليات المتابعة يعتمد على الحسم والسرعة، دون الإخلال بأحكام القانون.

وفي إطار تنفيذ خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية والتجارية في المناطق السكنية، أعلن جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، عن بيع 9 محال تجارية وصيدلية أسفل العمارات أرقام (31 – 36 – 52 – 98) بمنطقة سكن مصر بجلسة مزاد علني، وذلك بأنشطة تجارية متنوعة، وبمساحات تتراوح ما بين 18 مترًا مربعًا و53 مترًا مربعًا.

كما عقد جهاز مدينة برج العرب الجديدة، جلسة مزاد علني لبيع عدد من الورش الحرفية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمساحات تتراوح من (20: 29 مترًا مربعًا) للورشة الواحدة.

جدير بالذكر أن جلسات المزاد عقدت بحضور مسئولي جهازي العلمين وبرج العرب الجديدتين، ومجلس الدولة، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية، والجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المتقدمين.

وفي يوم 29/12/2025، تفقد الوزير، مشروع الموقف الإقليمي ومبنى المجمع الشرطي بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بمشروع الموقف الإقليمى بمدينة حدائق العاصمة، والذي يستهدف تسهيل حركة التنقلات للسكان من وإلى المحافظات المختلفة، حيث تابع الإجراءات الخاصة بتشغيل الموقف موجهًا بوضع لافتات إرشادية بخطوط السير بالموقف.

كما تفقد وزير الإسكان، مبانى المجمع الشرطي، حيث جارٍ تنفيذ مجمع شرطى متكامل لخدمة مدينة حدائق العاصمة بمنطقة مركز خدمات رقم (١٣) بحي الأمل بجوار مبني جهاز المدينة الجديد والذي يتكون من: قسم شرطة، ونقطة إطفاء، ومبنى خدمات مواطنين ( تصاريح العمل – احوال مدنية – جوازات – هجرة )، ومبنى ملحق به (كافيتريا – استراحة مجندين)، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة.

واصل المهندس شريف الشربيني جولته بمدينة حدائق العاصمة، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري متوسطي ومحدودي الدخل، و"ديارنا" للإسكان المتوسط، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بموقع وحدات متوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث بلغ إجمالي الوحدات المخطط تنفيذها حوالي 7368 وحدة سكنية، كما تفقد الوزير إحدى الوحدات التي تم الانتهاء تنفيذها كنموذج، لمتابعة مستوى التشطيبات الداخلية موجها بدفع الاعمال بالأجزاء المتبقية من المشروع وأعمال المرافق والطرق، وتسليم الوحدات على أعلى مستوى للحاجزين.

وتفقد الشربيني، خلال الجولة مشروع وحدات المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل، والذي يتكون من 834 عمارة ( 20016 وحدة ) جارٍ تنفيذها، موجها بالالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروع.

كما تابع موقف تنفيذ وحدات المرحلة الأولى من مشروع ديارنا للإسكان المتوسط بإجمالي 37 عمارة بمنطقة حي المستقبل بمدينة حدائق العاصمة.

وعقب جولته بمدينة حدائق العاصمة، انتقل الوزير إلى مدينة بدر، حيث تفقد سير العمل بوحدات زهرة العاصمة، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمواقع 295 عمارة بإجمالي 7080 وحدة بنسبة إنجاز متقدمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 202 عمارة ومتبقى 93 من المقرر الانتهاء من تنفيذها قريبًا.

وفي جولته، تابع الشربيني، أعمال الرصف والطرق الجارية داخل الموقع ونسب التنفيذ الفعلية، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية، موجهًا بضرورة رفع معدلات التنفيذ وإنهاء الطبقات النهائية للرصف في أسرع وقت والتنفيذ بأعلى معايير الجودة وتحقيق الإنسيابية المرورية داخل المشروع.

وفي السياق ذاته، تفقد الشربيني، أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالحى الأول وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على جودة الأعمال الجارية على أرض الواقع في إطار خطة الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الطرق والمحاور بالمدن الجديدة.

وطالب وزير الإسكان، بعدم التأخير في التنفيذ والمتابعة الميدانية بشكل مستمر لأعمال الصيانة والتطوير للمسطحات الخضراء والأرصفة والزراعات والإنارة، بما يحقق سيولة مرورية حقيقية ويحافظ على سلامة المواطنين.

وخلال الجولة التقى الوزير عددآ من الأهالي حاجزي قطع أراضي بمدينة بدر حيث استمع إلى مطالبهم بشأن بعض أعمال المرافق، وفي هذا الصدد وجه الشربيني بالمتابعة الدورية لمشروعات المرافق بقطع الاراضي وإعداد تقارير بموقف الأعمال للعرض عليه شخصيًا.

ثم اختتم وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والإسكان الأخضر بمدينة بدر، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

وتابع وزير الاسكان ومرافقوه، سير الأعمال بمدخل مدينة بدر وطريق سعد زغلول، وطريق المشير أحمد إسماعيل، موجهًا بالاهتمام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق، وأعمال المسطحات الخضراء والزراعات ورفع المخلفات والاهتمام بأعمال الإنارة بالطرق، ومراجعة أعمال شبكات الري والانتهاء من أعمال الطرق الجاري تنفيذها، بجانب مراجعة موقف الأراضي والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة.

كما تابع خلال الجولة الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة بدر، والذي يتكون من ١١٢ عمارة بإجمالي عدد ٢٦٨٨ وحدة سكنية تحت التنفيذ، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في شهر يونيو ٢٠٢٥ ويقع المشروع في الجزء الفاصل بين الحي السادس والسابع بالمدينة.

وشدد الشربيني، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وأهمية المتابعة الدورية لنسب الإنجاز بالمشروعات، والتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان الالتزام بالمواصفات المقررة بمشروعات الإسكان الأخضر.

ثم التقى المهندس وزير الإسكان مسئولي شركة مواصلات مصر، لبحث أوجه التعاون في إطار تطوير منظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تناول اللقاء، رؤية الشركة المقترحة ودراسة الموقف الحالي لكل مدينة تخدمها الشركة بالمدن الجديدة من وسائل نقل داخلية والتكامل مع شبكة النقل بالدولة وخطة العمل داخل كل مدينة، ومنها (الشروق – القاهرة الجديدة – العبور – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشيخ زايد).

وتضمنت الرؤية المقترحة للشركة عدد المركبات التي تحتاجها كل مدينة وأماكن المحطات والمواقف الخاصة بالسيارات وعدد المقاعد وفقًا لاحتياجات كل مدينة والمسارات الخاصة بالنقل الداخلي، والربط مع وسائل النقل العامة من محطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، والأتوبيس الترددي، والمونوريل وفقًا لكل مدينة، بجانب سبل التغلب على التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية لتنظيم عملية النقل في المدن الجديدة ليكون هناك منظومة نقل مستدامة.

وفي ختام اللقاء وجه الشربيني بدراسة رؤية الشركة للوقوف على كافة التفاصيل والخطوط والمسارات الخاصة بالمنظومة لإحداث تنمية مستدامة لمنظومة النقل بالمدن الجديدة.

كما أصدر وزير الإسكان،(5) قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.



وفي إطار توجيهات الوزير تم استرداد مساحة 188 فدانًا بالقطاع الأول غرب طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة، والصادر بشأنها قرار استرداد لمخالفة الاشتراطات، وذلك في إطار جهود إزالة التعديات عن أراضي الدولة.

وفي يوم 28/12/2025، استقبل المهندس شريف الشربيني، اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وتعزيز أوجه التعاون، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة ومحافظة أسوان.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير، باللواء إسماعيل كمال، مثمنًا التعاون بين الوزارة والمحافظة، ومؤكدًا على كامل الدعم لمحافظة أسوان، من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة أسوان، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية بصعيد مصر، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على توفير عدد من احتياجات المحافظة، ومستعدون لتقديم مزيد من الدعم لتوفير كافة احتياجات أهالي أسوان الكرام.

من جانبه، قدَّم محافظ أسوان، الشكر لوزير الإسكان، على عقد الاجتماع لبحث ملفات العمل المشترك، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لدفع مستوى خدمة تقديم مياه الشرب في أسوان وتم حل العديد من المشكلات في هذا الملف.

تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، حيث تم بحث التعاون فيما يخص خط صرف صحي الكرور، حيث وجه الوزير بالعمل على رصد كافة المشاكل التي تحدث بالخط ووضع الحلول اللازمة لعدم حدوث مشاكل مرة أخرى، بجانب سرعة الانتهاء من محطة صرف صحي المشتل.

كما تناول الاجتماع مقترح لتطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحي الناصرية بطاقة 20 ألف متر مكعب/يوم، ومقترح إنشاء محطة جديدة في منطقة السيل الجديد، لاستيعاب التدفقات الزائدة لمياه الصرف الصحي بالمناطق في نطاق خدمة المحطات، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني ببدء الإجراءات الخاصة برفع كفاءة محطة صرف صحي الناصرية.

واستعرض وزير الإسكان ومحافظ أسوان موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة" مرحلة أولى"، حيث تم التأكيد أن هناك نسب إنجاز متقدمة بالمشروعات بمحافظة أسوان، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة.

ثم شارك وزير الإسكان في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد الشعراوي، لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان، ومستجدات مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين، وذلك بحضور وكيل وأمين سر اللجنة ومسئولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسادة أعضاء اللجنة.

وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية الـ13 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 30/12/2025، بمقر جهاز المدينة.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.



كما أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان، عن طرح مجموعة متميزة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق ٦ يناير٢٠٢٦، تشمل 11 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٥م٢: ٤٦م٢) بمركز خدمات الحي 20 قطعة رقم ١/٣، بجانب 3 قطع أراضٍ بنشاط مخابز بمراكز خدمات الأحياء (٢٠ و٢١و ٢٤) بمساحات تتراوح بين (٤٩٤م٢ الي ٧٧٨م٢) وذلك بمواقع متميزة، بما يعزز من النشاط التجاري والخدمي بالمدينة ويفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال.

ويأتي هذا الطرح في إطار دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما يحقق عوائد استثمارية مستقرة وطويلة الأجل.

وفي يوم 27/12/2025، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الأخيرة بمشروع "حدائق تلال الفسطاط "على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، يرافقه اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان والشركات المنفذة.

وتجول الشربيني، بمختلف مكونات المشروع، بداية بالمنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، حيث تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم ( 12 مطعما – 4 مولات تجارية – 4 جراجات للسيارات ) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الرومانى والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

وانتقل وزير الإسكان لمتابعة سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر، وتقع المنطقة الثقافية مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط، وتعد احدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التى تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، وتشمل البوابة الرئيسية إلى جانب ( 4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م2، وعدد 3 نوافير، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م2 ).

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمنطقة التلال والوادى: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندقا سياحيا – مباني خدمية – مواقف سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1,5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم وفراغا خشبيا يطل على البحيرة مستعرضًا المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

وفي ختام الجولة، وجه وزير الإسكان بضرورة تكثيف العمل للانتهاء من اللمسات النهائية للمشروع بجانب توجيه مسئولي الجهاز المركزي للتعمير بالتعامل الفوري واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع في المواعيد المقررة له.

وعقب جولته بمشروع "حدائق تلال الفسطاط "، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن مصر بإجمالي 364 عمارة بمنطقة أرض المعارض، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وخلال تفقده بمشروع سكن مصر بأرض المعارض بالمدينة، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف التسليمات الخاصة بالوحدات بالمشروع والتقى بعدد من الأهالي الذين قدموا الشكر للوزير، واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم فيما يخص المشروع، موجهًا بدراسة كافة الطلبات والعمل على تنفيذها، كما وجه بتذليل أية عقبات تواجه أعمال المرافق والعمل على تلبية احتياجات السكان والمتابعة الدورية لكافة الأعمال بالمشروع.

واستجاب الشربيني، لرغبة أحد المواطنين الحاجزين بالمشروع، لمعاينة المنطقة التي يسكن بها واصطحبه إلى تلك المنطقة لمعاينة مطلبه، حيث تم تغيير مسار الجولة، موجها بالتنسيق مع جهاز المدينة لتنفيذ كافة الطلبات الخاصة بالسكان في إطار اللوائح المنظمة للعمل.

بدورهم، أوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع سكن مصر بأرض المعارض يتكون من 364 عمارة "المنطقة الأولى بها 196 عمارة، والمنطقة الثانية بها 149 عمارة، والمنطقة الثالثة بمصاعد وبها 19 عمارة"، ويوجد بالمشروع مركز طبي تم تسليمه لوزارة الصحة، وتم تسليم الحضانة لوزارة التضامن، وجارٍ العمل على تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، بجانب دور العبادة، وكذا طرح محال لتوفير مختلف الخدمات بالمشروع



واستكمل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات مشروعات "جنة" و"ديارنا" و"دار مصر"، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي جولته، تابع الشربيني، الموقف التنفيذي للعمارات المتبقية بمشروع جنة، حيث تفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها، كما التقى المهندس شريف الشربيني بأحد الحاجزين بالمشروع واستمع إلى مطلبه، موجهًا بالعمل على تنفيذها في إطار اللوائح المنظمة، كما وجه بسرعة لانتهاء من الأعمال الجارية بالعمارات المتبقية لتسليمها للحاجزين.

بدورهم أوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع جنة بالتجمع الثالث يتكون من 365 عمارة بإجمالي وحدات 8760 وحدة بمساحات متنوعة، وتم تسليم 359 عمارة، ويحاط المشروع بسور، ويتضمن مناطق خدمية تجارية، بجانب دور العبادة، وعددٍ من الخدمات الأخرى.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد سير العمل بالمشروع السكني "ديارنا " بإجمالي 34 عمارة سكنية بمساحة وحدات تتراوح من (١٠٤م2: ١٥٤ م2) للوحدة، مؤكدًا أهمية أن يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع على أعلى مستوى.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، كمبوند دار مصر 70 عمارة بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، وتابع أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع.

وعقب جولته بالمشروعات السكنية، تفقد الوزير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع قطع أراضي بيت الوطن ومحور التسعين الشمالي بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي جولته، تابع الشربيني، الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والطرق والكهرباء والإنارة، ورفع المخلفات بمشروع بيت الوطن بمنطقة النرجس الجديدة، موجهًا بوضع خطة مضغوط للانتهاء من كافة أعمال الترفيق.

ثم تفقد الشربيني، ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها بمحور التسعين الشمالي من تقاطعه مع طريق القاهرة/السويس وحتى تقاطعه مع محور السادات بطول 5.4 كم.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على الأعمال الجارية لتوسعة المحور وتطوير الطرق والإنارة، ومراحل تنفيذ أعمال الرصف والتنسيق الحضاري للمحاور المتصلة بالمحور، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وربط المحاور الرئيسية بالمدينة.

وعقب جولته بمدينة القاهرة الجديدة، اختتم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بتفقد الطرق والمحاور بمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشروق.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، مختلف المحاور والطرق، بدءًا من مدخل مدينة الشروق 1 من طريق القاهرة/السويس موجهًا بزيادة الاهتمام بمدخل المدينة، ثم استكمل جولته بتفقد الطريق الغربى، وشارع الأهرام، ثم الطريق الأوسط وشارع الشباب، موجهًا في هذا الإطار بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعات والنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، لمختلف الطرق بالمدينة وإزالة المخلفات، وتوفير أماكن انتظار للسيارات خاصة في الأماكن ذات الكثافات، بجانب الاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة على المحاور التي يتم تطويرها.

كما وجه وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية لموقف المشروعات بالأراضى التي تم تخصصها لاستغلالها الاستغلال الأمثل بمشروعات تخدم المواطنين بالمدينة وفقآ للتعاقدات الخاصة بهم، وزيادة تحسين الصورة البصرية.

