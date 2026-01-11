الأحد 11 يناير 2026
أوسيمين وصلاح يطاردان دياز، ترتيب هدافي أمم أفريقيا بعد دور الثمانية

هدافي أمم أفريقيا، يتصدر اللاعب المغربي إبراهيم دياز برصيد 5 أهداف قائمة ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا بعد انتهاء الدور ربع النهائي من أمم أفريقيا.

وكان محمد صلاح، قائد منتخب مصر، رفع رصيد أهدافه في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا إلى 4 أهداف، ليتواجد في المركز الثاني لـ ترتيب هدافي البطولة بعد انتهاء دور الثمانية.

ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية بعد انتهاء دور الثمانية 

1- إبراهيم دياز - المغرب - 5 أهداف.

2- محمد صلاح - مصر - 4 أهداف.

2- فيكتور أوسيمين - نيجيريا - 4 أهداف.

3- أيوب الكعبي - المغرب - 3 أهداف.

3- أديمولا لوكمان - نيجيريا - 3 أهداف.

3- أماد ديالو - كوت ديفوار - 3 أهداف.

3- رياض محرز - الجزائر - 3 أهداف.

4- عمر مرموش - مصر - هدفين.

4- بازومانا توريه - كوت ديفوار - هدفين.

4- أكور آدامز - نيجيريا - هدفين.

حسمت 4 منتخبات تأهلها إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقامة على الأراضي المغربية.

وكان أول المنتخبات المتأهلة، السنغال، عقب الفوز على نظيره المالي مساء الجمعة، في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بهدف نظيف.

كما فاز منتخب المغرب على الكاميرون، بهدفين نظيفين، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ليتأهل لنصف النهائي ويضرب موعدًا مع نيجيريا.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بالفوز على الجزائر 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور نصف النهائي بالفوز على كوت ديفوار، بنتيجة 3-2، ليلاقي منتخب السنغال.

المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية

- السنغال.

- المغرب.

- نيجيريا.

- مصر.

هدافي أمم أفريقيا محمد صلاح ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية هدافي كأس الأمم الأفريقية إبراهيم دياز فيكتور اوسيمين

الجريدة الرسمية