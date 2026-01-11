رغم الصعود لنصف النهائي، رقم قياسي سلبي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

الأحد 11 يناير 2026
انفرد منتخب مصر برقم قياسي سلبي، بسبب إحراز أحمد فتوح، الظهير الأيسر، هدفًا عكسيًا لمصلحة كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

 

رقم قياسي سلبي لمصر


وأصبحت مصر المنتخب الأكثر تسجيلًا للأهداف العكسية في تاريخ كأس أمم أفريقيا، بواقع 4 أهداف.

وتجاوز «الفراعنة» في هذه الإحصائية السلبية منتخبات بوركينا فاسو والجزائر وتونس التي سجل كل منها ثلاثة أهداف عكسية تاريخيًا في البطولة.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين الذين سجلوا بالخطأ في مرماهم ضمن البطولة غانم سلطان أمام غينيا عام 1976، وأحمد السيد أمام الكونغو الديمقراطية 2006، وأحمد حسن أمام الكاميرون 2010، وجاء فتوح بعدهم.

واستطاع المنتخب المصري الفوز على كوت ديفوار 3ـ2، وسيلعب أمام السنغال ضمن الدور قبل النهائي، الأربعاء المقبل، في إعادة لنهائي نسخة 2021.

الامم الافريقية اللاعبين المصريين الكونغو الديمقراطي أمام الكونغو الديمقراطية المنتخب المصري أمم إفريقيا ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية كاس الأمم الإفريقية كاس الامم كأس أمم أفريقيا نهائي كأس الأمم الإفريقية نهائي كأس منتخب مصر في أمم أفريقيا منتخب مصر

