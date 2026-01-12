المفوض الأوروبي لشئون الدفاع: استيلاء أمريكا على جرينلاند سيكون نهاية حلف الناتو

18 حجم الخط

أعلن المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، في تصريح لوكالة الأنباء رويترز، أن استيلاء الولايات المتحدة بالقوة على جرينلاند سيعني نهاية حلف شمال الأطلسي.

وبالأمس الأحد، ذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، حذر من أن أي بدء للولايات المتحدة لعملية عسكرية ضد جرينلاند سيشير إلى "نهاية حلف الناتو".

جاء ذلك في أعقاب تقارير صحفية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى تعليمات للجيش الأمريكي لوضع خطة لغزو الجزيرة.

وقال هولاند في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر": "إذا بدأت الولايات المتحدة - وأنا أشك في ذلك، لكن مع دونالد ترامب لا يمكنك أبدا استبعاد شيء - عملية عسكرية على أراضي جرينلاند، فإنها ستكون ضد الجنود الأوروبيين. ما يعني تفتيت الحلف الأطلسي".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر أن ترامب طلب من الجيش الأمريكي إعداد خطة لغزو جرينلاند، فيما يخشى مسؤولون أوروبيون من محاولة تنفيذ مثل هذه العملية قبل الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي المقررة في نوفمبر.

وفي ديسمبر 2025، عين ترامب حاكم لويزيانا جيف لاندرى مبعوثا خاصا لجرينلاند، وأكد الحاكم لاحقا نية واشنطن لجعل الجزء التابع للدنمارك جزءا من الولايات المتحدة. وقد أثار ذلك غضب الدنماركيين، حيث استدعى وزير خارجيتهم حينها السفير الأمريكي في كوبنهاجن للمطالبة بتفسيرات.

وفي 4 يناير، نشرت كاثي ميلر، زوجة نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، صورة على منصة "إكس" لخريطة جرينلاند ملونة بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبا".

وردا على ذلك، ذكّر السفير الدنماركي في واشنطن بأن البلدين حليفان مقربان، بينما وصف رئيس وزراء جرينلاند جينز-فريدريك نيلسن الصورة بأنها تظهر "عدم احترام"، لكنه طمأن بأن "لا يوجد سبب للذعر".

