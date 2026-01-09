الجمعة 09 يناير 2026
خارج الحدود

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة هامة في زابوروجيه

الجيش الروسي، فيتو
الجيش الروسي، فيتو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن وحدات مجموعة قوات الشرق سيطرت على بلدة زيليونويه في مقاطعة زابوروجيه، مشيرة إلى أن لهذا الإنجاز أهمية تكتيكية بالغة.

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة هامة في زابوروجيه 

وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على منطقة دفاع للقوات الأوكرانية تتجاوز مساحتها 8 كيلومترات مربعة.

وذكرت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قامت بـ5 محاولات لشن هجوم مضاد لاستعادة مواقعها في زيليونويه، إلا أن الجنود الروس صدوها كلها، بينما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في معارك زيليونويه.

خسائر الجيش الأوكراني 

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة، إن قواتها شنت في الفترة بين 3 و9 يناير ضربة مكثفة و4 ضربات جماعية أدت إلى إصابة:

مؤسسات للصناعة العسكرية الأوكرانية ومنشآت للبنية التحتية للطاقة والنقل والمطارات والموانئ التي تستخدم لصالح الجيش الأوكراني ومستودعات للذخيرة والوقود وورشات لإنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومواقع تخزينها.

واستهدفت القوات الروسية مراكز لتدريب مشغلي المسيرات ونقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والقوميين والمرتزقة الأجانب.

وحسب التقرير، فقد خسرت أوكرانيا ما مجموعه نحو 8780 جنديا في مختلف محاور القتال خلال آخر أسبوع، بينهم أكثر من 1285 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، وأكثر من 1330 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الغرب"، وأكثر من 1355 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب"، وأكثر من 2085 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الوسط"، وأكثر من 1680 في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، إضافة إلى نحو 325 في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر".

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 21 قنبلة جوية موجهة، و14 قذيفة من راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و5 صواريخ موجهة بعيد المدى "نيبتون" و1327 مسيرة أخرى خلال أسبوع.

الجريدة الرسمية