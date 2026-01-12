نجل ترامب: نتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا في جرينلاند وإيران التهديد الأكبر

18 حجم الخط

جرينلاند، قال إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقناة العربية: إن والده سيفعل كل ما يلزم لحماية مصالح الولايات المتحدة في جرينلاند.

مخاوف أمريكية من وجود عناصر معادية في جرينلاند

وأضاف إريك ترامب أن هناك العديد من العناصر المعادية في جرينلاند، مؤكدًا أن الوضع يجب أن يُحل بطريقة لا تفيد إيران فحسب، بل تحافظ على استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

نجل ترامب: والدي ملتزم بالسلام والاستقرار

وأشار إريك ترامب إلى أن لا شيء يسعد والده أكثر من رؤية السلام والاستقرار يسودان المنطقة، مؤكدًا أن الإجراءات الأمريكية تهدف إلى حماية الأمن الإقليمي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

نجل ترامب يزعم: إيران التهديد الأكبر

وادعى إريك ترامب أن إيران هي التهديد الوحيد لكل شيء، مسلطًا الضوء على رؤية واشنطن لطهران باعتبارها التحدي الرئيسي للأمن الأمريكي والإقليمي.

في وقت سابق، جرينلاند، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر قادة قواته الخاصة بوضع خطة لغزو جرينلاند، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كبار الشخصيات العسكرية تعارض تلك الخطوة.

وتقول مصادر إن "صقور السياسة المحيطين بالرئيس الأمريكي، بقيادة المستشار السياسي ستيفن ميلر، تشجعوا كثيرًا بعد نجاح عملية اعتقال زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو، لدرجة أنهم يريدون التحرك بسرعة للاستيلاء على جزيرة جرينلاند قبل أن تقوم روسيا أو الصين بأي خطوة".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إن واشنطن تدرس خيارات قوية بشأن إيران، بما فيها الخيار العسكري.

وأوضح ترامب: "الجيش يدرس الأمر، ونحن نبحث خيارات قوية للغاية بشأن إيران".

