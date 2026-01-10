السبت 10 يناير 2026
خارج الحدود

الدفاع الروسية: استهدفنا مواقع للطاقة تستخدمها العسكرية الأوكرانية

آثار الحرب الروسية
آثار الحرب الروسية الأوكرانية
 أعلنت الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نيران قواتها أصابت منشآت للبنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وأضافت في بيان لها: جرت أيضا إصابة مستودعات وقود ونقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة، وفق "روسيا اليوم".

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية صاروخا موجها بعيد المدى من طراز "نبتون" و70 طائرة مسيرة خلال الجمعة.

خسائر أوكرانية في الأرواح

وحسب البيان، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1180 جنديا خلال آخر 24 ساعة، حيث فقدت أوكرانيا أكثر من 130 جنديا في المنطقة التابعة لمجموعة قوات "الشمال" الروسية في سومي وخاركوف، و190 جنديا في المنطقة التابعة لمجموعة قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك، وأكثر من 190 جنديا في منطقة التي تخضع مسؤوليتها للقوات "الجنوبية" في دونيتسك.

وقالت: فقدت القوات الأوكرانية أيضا أكثر من 410 جنود في ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك، وأكثر من 135 جنديا في منطقة في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، ونحو 35 جنديا في منطقة خيرسون.

انقطاع الكهرباء عن مناطق روسية جراء قصف صاروخي أوكراني

في المقابل، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا إن 600 ألف من السكان بلا كهرباء أو تدفئة أو مياه بعد هجوم صاروخي أوكراني.

وأفاد فياتشيسلاف جلادكوف في بيان نشره على منصة "تليجرام"، بأن أعمال استعادة الخدمات جارية، لكنه وصف الوضع بأنه صعب للغاية.

موطنون روسيون يستعينون بمصابيح يدوية

وأظهرت لقطات مصورة من مدينة بيلجورود، إطفاء أعمدة الإنارة في الشوارع، واضطرار السكان للعثور على طريقهم باستخدام المصابيح اليدوية وأضواء السيارات.

وتقع منطقة بيلجورود بجانب منطقة خاركيف الأوكرانية، وكان عدد سكانها قبل الحرب نحو 1.5 مليون نسمة، وقد تعرضت لهجمات متكررة من قوات كييف منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

الجريدة الرسمية