البيت الأبيض: ما يقوله النظام الإيراني علنا يختلف عن الرسائل التي يرسلها سرا لأمريكا

18 حجم الخط

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين: نحظى بتعاون كامل حتى الآن من السلطات الانتقالية في فنزويلا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: ما يقوله النظام الإيراني علنا يختلف عن الرسائل التي يرسلها سرا للولايات المتحدة وترامب لن يتردد في استخدام القوة ضد إيران إذا لزم الأمر.

وتابعت: ترامب لا يريد رؤية قتل المتظاهرين في إيران وتحدث مع إيلون ماسك بشأن خدمة الإنترنت في إيران.

واستطردت: أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيبقى لاعبا مهما جدا في ما يتعلق بإيران.

إيران والولايات المتحدة تحافظان على قناة اتصال مباشرة رغم التوترات

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وسط تصاعد التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد إيران لدعم الاحتجاجات.

وأشارت التقارير إلى أن التواصل بين ويتكوف وعراقجي يمثل محاولة إيرانية لتهدئة التوتر مع واشنطن أو كسب الوقت قبل أي إجراء أمريكي محتمل يهدف إلى إضعاف النظام الإيراني.

وأكدت التقارير أن هذا التواصل مؤشر على أن القناة المباشرة للاتصال بين البلدين لا تزال مفتوحة، رغم الجمود في المفاوضات النووية وتبادل التهديدات العلنية.

تواصل مباشر بين عراقجي وويتكوف

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران اتصلت بالولايات المتحدة قبل يوم واقترحت التفاوض على اتفاق نووي جديد.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "قد نلتقي بهم. يجري التحضير لاجتماع، لكن قد نضطر للتحرك بسبب ما يحدث، قبل الاجتماع. لكن التحضير لاجتماع جار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.