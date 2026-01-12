الإثنين 12 يناير 2026
خارج الحدود

وزير الطاقة الأمريكي: سنعيد الازدهار إلى فنزويلا

قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت،  خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى فنزويلا فرصة للعمل مع أمريكا وإحراز تقدم نحو الأفضل.

وأضاف وزير الطاقة الأمريكي: سنعيد الازدهار إلى فنزويلا وسنخفض أسعار الطاقة ونخلق المزيد من الفرص لأمريكا.

 

الولايات المتحدة لا تريد روسيا والصين في فنزويلا

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، أنه أبلغ الصين وروسيا بأن الولايات المتحدة لا تريدهما في فنزويلا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأمور تسير على ما يرام مع من يقود فنزويلا وشعبها.

وأضاف ترامب: سنناقش كيف يمكن أن تساعد الشركات الأمريكية في إعادة بناء القطاع النفطي في فنزويلا.. 30 مليون برميل من النفط قدمت لنا من فنزويلا وهي في طريقها للولايات المتحدة.

 

وصول بعثة دبلوماسية من الخارجية الأمريكية

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية، الجمعة، وصول بعثة دبلوماسية من الخارجية الأمريكية لإجراء تقييمات لوجستية مرتبطة بالعمل الدبلوماسي.

وأضافت الخارجية الفنزويلية: "سيتم إرسال بعثة دبلوماسية فنزويلية إلى الولايات المتحدة للقيام بمهام دبلوماسية مقابلة"، لافته إلي أن فنزويلا تشدد على أن الحفاظ على السلام يتم عبر الحلول الدبلوماسية وليس التصعيد.

الجريدة الرسمية