إسرائيل ترفع مستوى التأهب استعدادًا لسيناريوهات التعامل بشأن التطورات في إيران

إيران،أفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية قررت رفع مستوى التأهب الأمني، والاستعداد لعدد من السيناريوهات المحتملة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بإيران.


رفع الجاهزية الأمنية الإسرائيلية تحسبًا لتداعيات إقليمية محتملة


وبحسب الموقع، تأتي هذه الخطوة في إطار تقييم أمني شامل للأوضاع الإقليمية، مع التركيز على احتمالات تصعيد أو ردود فعل غير متوقعة قد تنعكس على الساحة الأمنية في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة المختصة تعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الأذرع الأمنية والعسكرية، إلى جانب تحديث خطط الطوارئ للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.


متابعة إسرائيلية دقيقة للتطورات الإيرانية وانعكاساتها


وأوضح «واللا» أن رفع مستوى التأهب يأتي نتيجة متابعة دقيقة للتطورات داخل إيران وتأثيراتها المحتملة على التوازنات الإقليمية، في ظل حالة التوتر السائدة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن التقديرات الأمنية لا تستبعد أي سيناريو، سواء على المستوى المباشر أو عبر أطراف إقليمية، ما دفع الجهات المعنية إلى الاستعداد لمجموعة واسعة من الاحتمالات.
وأكد التقرير أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن إطار احترازي، دون الإعلان عن خطوات تصعيدية فورية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو رفع الجاهزية وضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات أمنية.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء سفراء أربع دول أوروبية لدى طهران، احتجاجًا على ما وصفته بـ«الدعم العلني» الذي قدمته هذه الدول للاحتجاجات الجارية داخل إيران، معتبرة ذلك تدخلًا في الشؤون الداخلية الإيرانية.


طهران تعتبر المواقف الأوروبية تدخلًا في الشأن الداخلي الإيراني


وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي، إن استدعا ء السفراء يأتي ردًا على تصريحات ومواقف صادرة عن مسؤولين أوروبيين دعمت المحتجين، وهو ما اعتبرته طهران انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ومبادئ احترام سيادة الدول.
وأكدت الوزارة أنها أبلغت السفراء المحتجين الرسميين لإيران من تلك التصريحات، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ«السياسات التدخلية» تجاه الشأن الإيراني الداخلي.


توتر متصاعد في العلاقات بين إيران وأوروبا


ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر بين إيران وعدد من الدول الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، على خلفية ملفات متعددة، من بينها حقوق الإنسان، والاحتجاجات الداخلية، والبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.
ويرى مراقبون أن استدعاء السفراء يمثل رسالة سياسية ودبلوماسية واضحة من طهران برفض أي مواقف خارجية داعمة للاحتجاجات، وقد يؤدي إلى مزيد من التعقيد في العلاقات الإيرانية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.


تحذير إيراني من تداعيات المواقف الأوروبية


وشددت الخارجية الإيرانية على أن استمرار مثل هذه المواقف قد ينعكس سلبًا على مسار العلاقات الثنائية مع الدول المعنية، مؤكدة تمسكها بحقها في اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها الداخلي.

