وزير أمريكي: واشنطن لا تقدم حاليا ضمانات أمنية لشركاتها في فنزويلا

فنزويلا، ذكر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الأحد: إن الجيش لا يقدم حاليا أي ضمانات أمنية لشركات النفط الأمريكية التي تنشط حاليا في فنزويلا.

وأضاف رايت ردا على سؤال من شبكة "سي بي إس" عما إذا كان الجيش الأمريكي يقدم ضمانات أمنية لشركات النفط الأمريكية العاملة في فنزويلا، قائلا: "نحن لا نفعل ذلك الآن".


وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد ذكر أنه يمكن رفع العقوبات الأمريكية الإضافية المفروضة على فنزويلا في أقرب وقت الأسبوع المقبل لتسهيل مبيعات النفط.

واشنطن تفرض سيطرتها على النفط الفنزويلي

وأشار إلى أن "الشركات الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص قد تعود بسرعة إلى قطاع النفط الفنزويلي، على الرغم من التردد الذي أعربت عنه بعض شركات النفط الكبرى".

هذا وأكد البيت الأبيض يوم أمس أن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى منع المحاكم أو الدائنين من حجز الإيرادات المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأمريكية.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى السيطرة على النفط الفنزويلي بعد العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس مادورو.

الجريدة الرسمية