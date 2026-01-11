الأحد 11 يناير 2026
أيمن الشهابي يلتقي اللجنة المؤقتة لإدارة نادي دمياط الرياضي

المحافظ مع اللجنة
المحافظ مع اللجنة المؤقته لادارة نادي دمياط الرياضي
التقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأحد، بأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي دمياط الرياضي، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، والمستشار محمد الماشطة.

واستهل المحافظ اللقاء بتقديم التهنئة لأعضاء اللجنة بمناسبة صدور قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة شؤون النادي، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم وتحقيق الصالح العام للنادي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائه ورواده.

ملف شائك وإجراءات حاسمة لتصحيح المسار

وأكد محافظ دمياط أن ملف نادي دمياط الرياضي يعد من الملفات الشائكة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، إلى دراسة الملف بشكل كامل، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصولا إلى حل مجلس الإدارة السابق ووضع عدد من الخطوات خلال المرحلة الانتقالية، إلى أن تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

30 مليون جنيه لاستكمال المرافق ودعم البنية التحتية

وأوضح المحافظ أن الفترة الماضية شهدت تعاونا وتكاتفا واضحا بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، لم يقتصر فقط على ملف مجلس الإدارة، بل امتد ليشمل استكمال الأعمال بمقر النادي، الذي يمتلك مقومات كبيرة، لافتا إلى أن تكلفة استكمال الأعمال وتوصيل المرافق بلغت نحو 30 مليون جنيه.

رؤية محددة وخطة عمل لتحقيق الاستدامة

وشدد الدكتور أيمن الشهابي على أن اللجنة المؤقتة تواجه تحديا مهما، يتطلب إعداد خطة محددة الأهداف وخارطة طريق واضحة لدعم النادي وتعظيم الاستفادة من إمكاناته، بما يحقق الاستدامة ويعزز الأنشطة الرياضية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للنشء والمواطنين، وصولا إلى المكانة التي يستحقها نادي دمياط الرياضي.

المحافظ مع اللجنة المؤقته لادارة نادي دمياط الرياضي 
المحافظ مع اللجنة المؤقته لادارة نادي دمياط الرياضي 

كما وجه المحافظ بتشكيل باقي اللجان المنوطة بإدارة النادي وفقا للوائح والقوانين المنظمة، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود التي تسهم في تنفيذ هذه الرؤية وتحقيق أهدافها.

إشادة بجهود المحافظ في الملف الرياضي

من جانبهم، أعرب رئيس اللجنة المؤقتة وأعضاؤها عن تقديرهم لجهود محافظ دمياط، مؤكدين أن تلك الجهود أحدثت طفرة واضحة في الملف الرياضي بالمحافظة، وأسفرت عن إنجازات مهمة، من بينها دفع وتيرة العمل بنادي سيتي كلوب، وتصحيح أوضاع نادي دمياط الرياضي.

تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النادي

يذكر أن قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رقم 1868 لسنة 2025، نص على تشكيل لجنة لإدارة شؤون نادي دمياط الرياضي برئاسة عاطف عطية، وعضوية كل من رضا إسماعيل، صلاح البرلسي، محمد سعد الجحر، المستشار طه طه الطحان، محمد أبو السعود، والكابتن أسامة حلمي.

الجريدة الرسمية