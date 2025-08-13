محافظ دمياط يفتتح مهرجان الجبن الدمياطي برأس البر

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والأستاذ محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الجبن الدمياطي في منطقة اللسان بمدينة رأس البر، وذلك في إطار دعم المحافظة للصناعات المحلية التي تشتهر بها دمياط.

ويأتي المهرجان ليعكس رؤية المحافظ في الربط بين السياحة والصناعة، عبر تنظيمه في واحدة من أبرز المناطق السياحية بالمحافظة.

مزيج بين السياحة والمذاق الأصيل

أوضح محمد فايد أن المهرجان يمثل تجربة جديدة ومختلفة على أرض دمياط، حيث يمزج بين الأجواء الساحرة لرأس البر والمذاق الأصيل للجبن المصنوع من الحليب الطبيعي بنسبة 100%، إضافة إلى الحلويات التقليدية، دون أي إضافات صناعية. وأكد أن الهدف هو إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على المنتجات مباشرة من المصنعين، بما يساهم في دعمهم وتوسيع نطاق أعمالهم.

محافظ دمياط يفتتح مهرجان الجبن الدمياطي، فيتو

فرصة للتسويق وتوسيع الأعمال

يهدف المهرجان إلى دعم الصناعات الغذائية المحلية، وخاصة صناعة الجبن الدمياطي الشهيرة، وتمكين المصنعين من عرض منتجاتهم المتميزة، والتواصل المباشر مع المستهلكين، وفتح آفاق جديدة للتسويق والترويج.

حضور لافت وتعاون تجاري

شهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وأعضاء مجلس إدارة شعبة الألبان برئاسة الأستاذ عبد المنعم قتيلو، إلى جانب الأستاذ محمد الشريف، رئيس غرفة البحيرة التجارية، في تأكيد على أهمية التعاون بين الغرف التجارية لدعم الاقتصاد الوطني.

دعوة للجمهور

وفي ختام الافتتاح، دعا رئيس الغرفة التجارية جميع المهتمين وعشاق الجبن والحلويات لزيارة المهرجان، والاستمتاع بتشكيلة واسعة من الأجبان الدمياطية المميزة، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.