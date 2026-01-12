الإثنين 12 يناير 2026
40 محضرا تموينيا في حملات مكثفة بدمياط لضبط الأسواق والمخابز

حملات تموينية علي الاسواق والمخابز بدمياط
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأنشطة التموينية والأسواق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف المهندس  مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، بهدف إحكام الرقابة وضبط الأسعار والتصدي لكافة صور المخالفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه على مستوى المحافظة.

تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية

ركزت الحملات على متابعة انتظام العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية، وتوافر الاشتراطات الصحية، إلى جانب الرقابة على مستودعات البوتاجاز لضمان توافر الأسطوانات للمواطنين، ومتابعة توزيع الحصص ومنع أي تلاعب أو غش.

40 محضرا حصيلة حملات اليوم الإثنين

أسفرت الحملات التموينية التي نُفذت اليوم الاثنين الموافق 12 / 1 / 2026 عن تحرير 40 محضرا متنوعا، شملت مخالفات بالمخابز والأسواق.

18 محضرا في مجال المخابز

تم تحرير 18 محضرا للمخابز، تضمنت 8 محاضر نقص وزن، ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرا واحدا لعدم وجود ميزان حساس، و4 محاضر لعدم وجود قائمة تشغيل.

22 محضرا في مجال الأسواق

وفي مجال الأسواق، جرى تحرير 22 محضرا، شملت 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضرا واحدا لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية، ومحضرا لإدارة منشأة بدون ترخيص، ومحضرا لعدم وجود سجل تجاري، إلى جانب محضرين لعرض لحوم مكشوفة.

وشدد المهندس مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط على ضرورة تكثيف الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، وضبط المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

