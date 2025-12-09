الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
ضبط مخزن ولحوم وكبدة مصنعة في حملة تموينية بالجيزة

واصلت مديرية التموين بالجيزة  حملاتها الرقابية على الأسواق الشعبية والمحال التجارية بمركز شرطة بولاق الدكرور ، لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات والمعروضة دون بيانات.

خلال حملة تفتيشية شنتها مباحث التموين بالتعاون مع الجهات المعنية،أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية 

 

كما ضبطت الحملة محل مصنعات لحوم ودواجن بحوزته ٣٠٠ كجم دواجن وكبدة  مجهولة المصدر معروضة للبيع دون مستندات تثبت تاريخ الذبح أو أماكن التوريد.

واتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب الأنشطة المخالفة، مؤكدة استمرار التشديد على الأسواق لضمان تداول منتجات آمنة.

 

 

حملة تموينية في العياط 

وعلي جانب اخر، قامت إدارة تموين العياط، بتنفيذ حملة رقابية موسعة على المخابز البلدية والأنشطة التجارية، وذلك تنفيذًا لتعليمات مدير مديرية التموين السيد بلاسي، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، وبناءً على خط السير المعتمد من مدير الإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر للمخابز والأنشطة التجارية، و2 محاضر لعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، و2 محاضر لنقص وزن الرغيف، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، ومحضر لعدم وجود قائمة بيانات، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات الإنتاج، و4 محاضر توقف عن الإنتاج بدون مبرر.

