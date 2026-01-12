خالد عبدالعزيز يناقش مع أعضاء لجنة الصياغة التقرير النهائي لـ تطوير الإعلام

18 حجم الخط

شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، في اجتماع لجنة صياغة التوصيات النهائية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، وذلك بحضور رؤساء ومقرري اللجان الثماني الفرعية.

وخلال الاجتماع، تم عرض التقرير الأخير للتوصيات الذي أعدته لجنة الصياغة، حيث جرت مناقشته بشكل تفصيلي، واستعراض أبرز ما تضمنه من مقترحات ومحددات تستهدف تطوير المنظومة الإعلامية المصرية بمختلف قطاعاتها.

كما شهد اللقاء تسجيل عدد من الملاحظات والمقترحات التي أدلى بها رؤساء ومقررو اللجان الفرعية المختلفة، تمهيدًا لإدراجها ضمن التقرير النهائي للتوصيات، بما يضمن تكامل الرؤى وتوحيد المخرجات النهائية قبل اعتمادها من قبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، ومن ثم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

وعقدت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الختامي، ٢٩ ديسمبر الماضي، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

واستهل المهندس خالد عبدالعزيز، الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على المجهود الذي بذلوه خلال الاجتماعات، مُثمنًا ما قدّموه من رؤى ومقترحات بنّاءة، تعكس حرص الجميع على الارتقاء بمنظومة الإعلام المصري.

وأكد أن ما انتهت إليه اللجان الفرعية من توصيات يأتي تتويجًا لحالة من الحوار الجاد والعمل الجماعي المسؤول، بما يحقق الصالح العام ويواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي.

ومن المقرر أن يرفع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، التوصيات النهائية بعد الانتهاء من صياغتها، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

