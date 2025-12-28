رئيس الأعلى للإعلام يشارك في أعمال لجنة صياغة التوصيات النهائية للتطوير

18 حجم الخط

شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في اجتماع لجنة صياغة التوصيات النهائية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.



وناقش عبد العزيز مع خبراء لجنة الصياغة بلورة المخرجات النهائية الصادرة من لجان التطوير الفرعية، وصياغة توصيات واقعية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء.

الارتقاء بمحتوى الرسالة الإعلامية، ودعم الدور التوعوي والوطني للإعلام المصري



وتبادل رئيس المجلس الأعلى للإعلام مع أعضاء اللجنة فلسفة صياغة التوصيات، وفق التصور الذي صاغه الكاتب الصحفي حمدي رزق، مقرر اللجنة بمشاركة أعضاء اللجنة، مؤكدًا على أهمية الخروج بتوصيات واضحة تسهم في الارتقاء بمحتوى الرسالة الإعلامية، ودعم الدور التوعوي والوطني للإعلام المصري، بما يخدم قضايا الدولة والمجتمع ويعزز ثقة الجمهور في المنظومة الإعلامية الوطنية.



وتطرق اجتماع الأعلى للإعلام لدراسة آليات تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية وفق الأكواد المعتمدة وطنيًا، بما يواكب المتغيرات التكنولوجية في المشهد الإعلامي محليًا ودوليًا، وكذلك سبل تفعيل التوصيات المقترحة من خلال وضع آليات متابعة وتقييم ومدد تنفيذ محددة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذها، بما يسهم في تحقيق تطوير مستدام للمنظومة الإعلامية، ويعزز قدرتها على مواكبة التطورات الرقمية، والتعامل بكفاءة مع منصات الإعلام الجديد.

جدير بالذكر أن لجنة صياغة التوصيات النهائية، تضم في عضويتها السادة، د.أيمن عبدالوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، والكاتب الصحفي نبيل عمر، ود.خالد حنفي ود. محمد عز ود.رانيا مكرم، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي مصطفى عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.