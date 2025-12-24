الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الإثنين

18 حجم الخط

تعقد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الختامي، يوم الإثنين المقبل، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

اجتماع لجنة تطوير الإعلام

ويناقش الاجتماع التوصيات النهائية الصادرة عن اللجان الفرعية الثماني، عقب الانتهاء من جلسات عملها والمداولات التي جرت بين أعضائها.

توصيات لجنة تطوير الإعلام

ومن المقرر أن يرفع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، التوصيات النهائية بعد الانتهاء من صياغتها، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

اجتماع لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وكان عبد العزيز قد شارك مؤخرا في اجتماع لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، برئاسة الكاتب الصحفي خالد صلاح، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

وناقش الاجتماع التوصيات النهائية الصادرة عن اللجنة، التي انتهت إليها بعد عقد عدد من الجلسات والمداولة بين الأعضاء، حيث تم استعراض أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية، وتعزيز الاعتماد على أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إنتاج وتوزيع المحتوى، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات البشرية وتدريب الكوادر الإعلامية على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، إلى جانب وضع ضوابط مهنية وأخلاقية تضمن الاستخدام الرشيد لهذه التقنيات وتحافظ على قيم وأخلاقيات العمل الإعلامي.

يشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كلًا من الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير “فيتو”، والإعلامى جمال الشاعر، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والكاتب الصحفي أشرف مفيد، الخبير في الذكاء الاصطناعي، وإيهاب عوض، نائب رئيس غرفة الأخبار بقناة “إكسترا نيوز”، والكاتب الصحفي خالد البرماوي، المتخصص في الإعلام الرقمي، والكاتب الصحفي خليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، وفادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والكاتب الصحفي مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، وهيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

