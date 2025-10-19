لجنة تطوير الإعلام تتسلم توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية

تلقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، توصيات المؤتمر العام السادس الذي عقدته النقابة في الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤، تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، والاستفادة منها في بلورة رؤى متكاملة لتطوير المنظومة الإعلامية.

توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين

وتضمنت التوصيات عددًا من المحاور المهمة التي تعكس أولويات العمل الصحفي والإعلامي في المرحلة المقبلة، من بينها تعزيز حرية التعبير، وتحسين أوضاع الصحفيين المهنية والاقتصادية، ومراجعة التشريعات المنظمة للمجال الإعلامي بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية والرقمية، إضافة إلى التركيز على رفع كفاءة التدريب الإعلامي وتشجيع مبادرات الابتكار في صناعة المحتوى.

لجنة تطوير الإعلام



ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، والتي تهدف إلى الاستماع لكافة وجهات النظر المهنية والمؤسسية، لضمان صياغة خارطة طريق شاملة لتطوير أداء الإعلام الوطني وترتقي بمستوى الرسالة الإعلامية بما يواكب تطلعات المجتمع المصري.

وتعقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، اجتماعاتها بداية من غد الإثنين، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، للوصول إلى وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري.

اجتماعات اللجان الفرعية لتطوير الإعلام

ومن المقرر أن تعقد لجنتا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتدريب والتأهيل وبحوث الإعلام، اجتماعين غدًا الإثنين، فيما تعقد لجنتا التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف والتمويل والدعم والنماذج الاقتصادية اجتماعهما بعد غدٍ الثلاثاء، أولى اجتماعاتها.

اجتماعات لجان تطوير الصحافة وإعلام الخدمة العامة



كما تعقد لجنتا تطوير الصحافة الورقية والرقمية وإعلام الخدمة العامة، اجتماعيهما يوم الأربعاء المقبل، ويشهد الخميس المقبل انعقاد اجتماعي لجنتي السياسات الإعلامية وتطوير الإعلام الخاص.

اختيار رؤساء اللجان

ويختار أعضاء اللجان رؤساءها في الاجتماع الأول، على أن تعرض تلك اللجان توصياتها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.

لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وجاءت اللجنة الأولى، تحت مسمى "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، وضمت كلًا من الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وأشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، وإيهاب عوض، رئيس تحرير إكسترا نيوز ومسئول التطوير الرقمي، وجمال الشاعر، إعلامي، وخالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، وخالد صلاح، كاتب صحفي، وخليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، وعصام كامل، رئيس تحرير فيتو، وعلاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، وفادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة، ومصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، وهيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام



وضمت اللجنة الثانية، والتي جاءت تحت مسمى "التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام"، كلًا من الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، وإيناس جوهر، إذاعية بالمعاش، والدكتورة ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وحسن المستكاوي، كاتب رياضي، والدكتور حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، وعبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والدكتورة لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، والدكتور محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ونبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، وهيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف



وجاءت اللجنة الثالثة تحت مسمى “التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف”، وضمت خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين، وخالد أبو بكر مذيع بقناة النهار، وخالد البرماوي كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، وسمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، وسمير يوسف رئيس قطاع قنوات التليفزيون بالشركة المتحدة، وعصام كامل رئيس تحرير فيتو، وياسر الزيات كاتب صحفي ومدرب إعلامي.

التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية



أما اللجنة الرابعة فقد جاءت بعنوان “التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية”، وضمت خالد البرماوي كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، وخالد صلاح كاتب صحفي، ودينا عثمان رئيس قناة النيل الدولية، وزكي عبد الحميد مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، وفادي رمزي مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، ومنال الدفتار رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.



تطوير الصحافة الورقية والرقمية

وحملت اللجنة الخامسة مسمى “تطوير الصحافة الورقية والرقمية”، وضمت حمدي عثمان رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأمينة خيري كاتبة صحفية، وأيمن عبد الوهاب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وجلال نصار كاتب صحفي، وحسن المستكاوي كاتب رياضي، وخالد حنفي علي صحفي بمؤسسة الأهرام، ورانيا مكرم محمود عبد الله من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وسناء حسين البيسي كاتبة صحفية بمؤسسة الأهرام، وعبد الله عبد السلام صحفي بمؤسسة الأهرام، وعبد المنعم سعيد من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية، وعزت إبراهيم ميخائيل رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، وعلاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم، ومجدي الجلاد رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، ومحمد عز العرب محمد من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومصطفى محمد عبده رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، ونبيل السيد رجب عمر كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام.



إعلام الخدمة العامة

وضمت اللجنة السادسة “إعلام الخدمة العامة”، منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأسامة راضي رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، وإيناس جوهر إذاعية بالمعاش، وحسن مدني مذيع بالمعاش، ودينا عثمان رئيس قناة النيل الدولية، وعمرو خفاجي إعلامي، ولمياء محمود إذاعية بالمعاش، ومنال الدفتار رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وهبة شاهين عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، وياسر الزيات كاتب صحفي ومدرب إعلامي.

السياسات الإعلامية



أما اللجنة السابعة فجاءت تحت مسمى “السياسات الإعلامية”، وضمت خالد البلشي نقيب الصحفيين، وأسامة راضي رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، وأمينة خيري كاتبة صحفية، وثريا بدوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وجمال الشاعر إعلامي، وحسين أمين رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، وخالد أبو بكر مذيع بقناة النهار، وخالد مرسي من الشركة المتحدة، وخليل العوامي رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، وسمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، وعبد الرحيم كمال سيناريست، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، وعبد الله عبد السلام صحفي بمؤسسة الأهرام، وعبد المنعم سعيد من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية، وعزت إبراهيم ميخائيل رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، وعمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، وعمرو عبد الحميد مذيع بقناة الغد، وفاروق جويدة محمد كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، ومجدي الجلاد رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، ومحمد بدر الدين زايد دبلوماسي متقاعد، ومحمد سلماوي كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، ومحمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار، ومحمود التميمي ذو خبرة إعلامية وفنية وثقافية، ومنال الدفتار رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ونبيل الشوباشي مذيع بقناة فرنسا 24 سابقًا، ونشوى جاد رئيس منصة واتش ات، وهبة جلال مذيعة بقناة المحور.



تطوير الإعلام الخاص

وضمت اللجنة الثامنة “تطوير الإعلام الخاص”، عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعادل حمودة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإيهاب عوض رئيس تحرير اكسترا نيوز ومسؤول التطوير الرقمي، وخالد مرسي من الشركة المتحدة، وزكي عبد الحميد مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشريف عامر مذيع بقناة إم بي سي مصر، وعمرو خفاجي إعلامي، ومحمد شومان أستاذ الصحافة، ومحمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار، ومحمود التميمي ذو خبرة إعلامية فنية وثقافية، ومدحت العدل ذو خبرة فنية وثقافية، ونبيل الشوباشي المدير السابق لقناة فرنسا 24، ونشوى جاد رئيس منصة واتش ات، وهبة جلال مذيعة بقناة المحور، وهيثم الصاوي خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

