استقالات وسحب ثقة، اتحاد الملاكمة على صفيح ساخن

18 حجم الخط

الملاكمة، يعيش الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة اللواء مجدي اللوزي، حالة من التوتر والارتباك، واعتراضات متكررة من أعضاء مجلس الإدارة على سياسة رئيس الاتحاد في التعامل مختلف الملفات.

أزمة في دورة التضامن الإسلامي

بدأت التخبطات بعد استبعاد منتخب الملاكمة النسائية من المشاركة في منافسات دورة التضامن الإسلامي التي أقيمت مؤخرا في السعودية، بداعي عدم الالتزام بتعليمات الاتحاد العالمي الخاصة بالمشاركة، والتي تتضمن عمل تحاليل تحديد الجنس.

حرمان مصر من التصويت

وجاءت الأزمة الثانية في نوفمبر الماضي، بعد أن قرر الاتحاد العالمي للملاكمة استبعاد صوت مصر من الانتخابات، بسبب عدم إكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على العضوية الكاملة، وهو ما أفقد مصر صوتها خلال الانتخابات.

استقالة محمد توما

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الدكتور محمد توما التقدم باستقالة من منصبه على خلفية خلافات على طريقة إدارة ملفات الاتحاد.

وكشف مصدر داخل الاتحاد، إن استقالة توما جاءت اعتراضا على عدم تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء مجدي اللوزي.

ووجه الدكتور محمد توما رسالة شديدة اللهجة إلى أعضاء مجلس الإدارة قائلا:

«بسم الله الرحمن الرحيم… السادة الزملاء أعضاء الاتحاد المصري للملاكمة، أشكركم وأتقدم باستقالتي لأنكم تُصدرون قرارات ولا تنفذونها… أشكركم وأنا مستقيل من هذه اللحظة، والسلام عليكم».

وذلك قبل أن يتراجع عن تقديم الاستقالة بعد تدخل عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وإقناعه بالتراجع عن الرحيل والبقاء من أجل إيجاد حلول جذرية للأزمات المتكررة.

استقالة جديدة في اتحاد الملاكمة

واليوم، قرر الكابتن إيهاب عبد الباسط عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة التقدم باستقالة من منصبه، اعتراضا على سياسة رئيس الاتحاد في التعامل مع مختلف الملفات.

وعلمت “فيتو”، أن عضو المجلس يجهز حاليا مذكرة تحمل الأسباب التي دفعته للتقدم باستقالته، على أن يقدمها إلى وزارة الشباب والرياضة فور الانتهاء من كتابتها.

ويتولى إيهاب عبد الباسط مسؤولية عدد من الملفات الهامة داخل الاتحاد، أبرزها رئاسة لجنة المسابقات، والإشراف على المنتخبات الوطنية.

دعوات لسحب الثقة

كما شهدت الساعات الماضية، تعالي الأصوات بسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، بسبب كثرة الأزمات والمشاكل التي طالت كافة المستويات، وأسفرت عن استقالات وخلافات وصراعات بين الأعضاء.

ويقام اليوم، اجتماع هام يحضره عدد من المدربين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد داخل مقر نادي الترسانة، بهدف مناقشة مستقبل الملاكمة المصرية، ومحاولة إيجاد حلول للأزمات المتكررة، ويأتي حل سحب الثقة من ضمن الحلول المطروحة على الطاولة.

تصريحات رئيس اتحاد الملاكمة

ومن جانبه قال اللواء مجدي اللوزي رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، أن الحاضرين في اجتماع نادي الترسانة لديهم أهداف خاصة ومصالح يسعون لتحقيقها على حساب الاتحاد واللعبة، وأن المجلس الحالي يعمل على النهوض بمستوى المنتخبات.

وأوضح “اللوزي”، أن مجلس الإدارة مستقر تماما ولا توجد أي خلافات بين الأعضاء، وأن ما يتردد حول تعيينات جديدة ولجان مستحدثة أمر غير صحيح خاصة وأن ميزانية الاتحاد محدودة جدا ولا تحتمل أي تعيينات جديدة.

وتابع: “حققنا نجاحات كبيرة على المستويين الإداري والفني، وبات لدينا منتخب قوي يستطيع المنافسة في البطولات الكبرى، ونستعد حاليا أيضا للمشاركة في بطولة العالم ببلغاريا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.