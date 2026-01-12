استقالة مسببة، إيهاب عبد الباسط يستعد للرحيل عن اتحاد الملاكمة

18 حجم الخط

اتحاد الملاكمة، قرر الكابتن إيهاب عبد الباسط عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة التقدم باستقالة من منصبه، اعتراضا على سياسة رئيس الاتحاد في التعامل مع مختلف الملفات.

وعلمت “فيتو”، أن عضو المجلس يجهز حاليا مذكرة تحمل الأسباب التي دفعته للتقدم باستقالته، على أن يقدمها إلى وزارة الشباب والرياضة فور الانتهاء من كتابتها.

ويتولى إيهاب عبد الباسط مسئولية عدد من الملفات الهامة داخل الاتحاد، أبرزها رئاسة لجنة المسابقات، والإشراف على المنتخبات الوطنية.

ويشهد اتحاد الملاكمة خلافا واسعا بين أعضاء المجلس بسبب سياسة رئيس الاتحاد في التعامل مع المشاكل والأزمات التي تواجه اللعبة.

استقالة غير مكتملة

وكان الدكتور محمد توما نائب رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، قد أعلن في وقت سابق، التقدم باستقالة من منصبه على خلفية خلافات على طريقة إدارة ملفات الاتحاد.

وكشف مصدر داخل الاتحاد، إن استقالة توما جاءت اعتراضا على عدم تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء مجدي اللوزي.

ووجه الدكتور محمد توما رسالة شديدة اللهجة إلى أعضاء مجلس الإدارة قائلا:

«بسم الله الرحمن الرحيم… السادة الزملاء أعضاء الاتحاد المصري للملاكمة، أشكركم وأتقدم باستقالتي لأنكم تُصدرون قرارات ولا تنفذونها… أشكركم وأنا مستقيل من هذه اللحظة، والسلام عليكم».

وذلك قبل أن يتراجع عن تقديم الاستقالة بعد تدخل عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وإقناعه بالتراجع عن الرحيل والبقاء من أجل إيجاد حلول جذرية للأزمات المتكررة.

