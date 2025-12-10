الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد وفاة لاعب السباحة، تعليمات صارمة من اتحاد الملاكمة للمشاركين بالبطولات

الملاكمة، فيتو
الملاكمة، فيتو
أصدر اتحاد الملاكمة قرارات صارمة، بشأن شروط المشاركة في بطولات الموسم الحالي بمختلف المراحل العمرية، وذلك على خلفية وفاة لاعب السباحة يوسف عبد الملك.

 

وجاءت تعليمات اتحاد الملاكمة كالتالي:

ضرورة تقديم استمارة طبية لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركين في كافة البطولات، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، إلى جانب الاستمارة الطبية المختومة بختم الجمهورية.

الإجراء ساري على جميع البطولات، بما في ذلك بطولات البنات مواليد 2010 و2011، والمقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر القادم.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات واشتراطات وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، حيث أشار الاتحاد إلى أنه لن يُسمح بالمشاركة في أي بطولة في حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة. 

 

استقالة نائب رئيس اتحاد الملاكمة

كشف مصدر داخل اتحاد الملاكمة، عن كواليس تقدم الدكتور محمد توما عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، باستقالة مسببة من منصبه.

وقال المصدر، إن استقالة توما جاءت اعتراضا على عدم تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد.

وكشف المصدر، أن مجلس إدارة الاتحاد سيناقش استقالة “توما” خلال الاجتماع المقبل، والاتجاه الأقرب هو قبولها.

وأوضح المصدر، أن هناك محاولات من جانب بعض أعضاء المجلس بالضغط على الدكتور محمد توما من أجل سحب الاستقالة قبل الاجتماع المقبل.

