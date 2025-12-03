الأربعاء 03 ديسمبر 2025
مصدر يكشف كواليس استقالة محمد توما من اتحاد الملاكمة

محمد توما، فيتو
محمد توما، فيتو
كشف مصدر داخل اتحاد الملاكمة، عن كواليس تقدم الدكتور محمد توما عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، باستقالة مسببة من منصبه.

وقال المصدر، إن استقالة توما جاءت اعتراضا على عدم تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد.

وكشف المصدر، أن مجلس إدارة الاتحاد سيناقش استقالة “توما” خلال الاجتماع المقبل، والاتجاه الأقرب هو قبولها.

وأوضح المصدر، أن هناك محاولات من جانب بعض أعضاء المجلس بالضغط على الدكتور محمد توما من أجل سحب الاستقالة قبل الاجتماع المقبل.

ووجه الدكتور محمد توما رسالة شديدة اللهجة إلى أعضاء مجلس الإدارة قائلا:

«بسم الله الرحمن الرحيم… السادة الزملاء أعضاء الاتحاد المصري للملاكمة، أشكركم وأتقدم باستقالتي لأنكم تُصدرون قرارات ولا تنفذونها… أشكركم وأنا مستقيل من هذه اللحظة، والسلام عليكم».

