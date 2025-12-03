مصدر يكشف كواليس استقالة محمد توما من اتحاد الملاكمة

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل اتحاد الملاكمة، عن كواليس تقدم الدكتور محمد توما عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، باستقالة مسببة من منصبه.

وقال المصدر، إن استقالة توما جاءت اعتراضا على عدم تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد.

وكشف المصدر، أن مجلس إدارة الاتحاد سيناقش استقالة “توما” خلال الاجتماع المقبل، والاتجاه الأقرب هو قبولها.

وأوضح المصدر، أن هناك محاولات من جانب بعض أعضاء المجلس بالضغط على الدكتور محمد توما من أجل سحب الاستقالة قبل الاجتماع المقبل.

ووجه الدكتور محمد توما رسالة شديدة اللهجة إلى أعضاء مجلس الإدارة قائلا:

«بسم الله الرحمن الرحيم… السادة الزملاء أعضاء الاتحاد المصري للملاكمة، أشكركم وأتقدم باستقالتي لأنكم تُصدرون قرارات ولا تنفذونها… أشكركم وأنا مستقيل من هذه اللحظة، والسلام عليكم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.