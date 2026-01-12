قبل جلسة محاكمته، التفاصيل الكاملة لاتهام شاب بالتعدي على طفلة ومحاولة فقأ عينيها بالشرقية

18 حجم الخط

تبدأ محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد قليل، أولى جلسات المحاكمة الجنائية العاجلة للمتهم باستدراج طفلة يتيمة والتعدي عليها وإحداث إصابات بالغة بها، وذلك بدائرة قسم شرطة بلبيس.

قصة جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة ليوم 16 ديسمبر الماضي، حين قررت النيابة العامة إحالة المتهم «محمد ت. س. ح»، 24 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليها «شيماء إ»، 11 عامًا، والتعدي عليها داخل إحدى الأراضي الزراعية بدائرة القسم، ومحاولة فقأ عينها لعدم التعرف عليه.

تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت لاعتداء أسفر عن إصابتها بكدمات شديدة في الوجه والعنق، إلى جانب حدوث نزيف بالعين، بما يؤكد جسامة الإصابات التي لحقت بها جراء الواقعة.

أقوال والدة المجني عليها

وأفادت والدة المجني عليها، في أقوالها أمام جهات التحقيق، بأن ابنتها أخبرتها بتعرضها للاستدراج أثناء سيرها بالطريق العام لشراء متطلبات المنزل، حيث قام المتهم بجذبها عنوة والتعدي عليها بالضرب، قبل أن يتركها عقب استغاثتها المتكررة، والتي انتبه لها أحد الأهالي وتدخل لإنقاذها.

تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس أن المتهم استدرج الطفلة المجني عليها

وأوضحت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس أن المتهم استدرج الطفلة المجني عليها، وهي يتيمة الأب ومقيمة ببندر بلبيس، أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات، ثم تعدى عليها وأحدث إصابات بالغة بها، وذلك على النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.

مرافعة النيابة العامة وطلبات الدفاع

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة وطلبات الدفاع، تمهيدًا للفصل في القضية وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.

المتهم والمجني عليها،فيتو

عقوبة التحرش الجنسي..عاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك.

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

