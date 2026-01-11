الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ حكم الإعدام في متهم قتل موظفا لسرقة دراجته النارية بالزقازيق

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

أكد مصدر مقرب من أسرة موظف جامعة الزقازيق بالمعاش، الذي لقي حتفه على يد أحد المواطنين، أن مصلحة السجون المصرية نفذت حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم في الواقعة، وذلك عقب استنفاد كافة درجات التقاضي وتأييد محكمة النقض للحكم الصادر بحقه، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

إحالة متهم بالاعتداء على طفلة إلى جنايات الزقازيق

العثور على جثة رجل ملقاة بجوار ترعة بحر أبو الأخضر أمام عزبة بيرلي

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة رجل في العقد السابع من العمر، يعمل موظفًا بجامعة الزقازيق بالمعاش، ومقيم بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق، ملقاة بجوار ترعة بحر أبو الأخضر أمام عزبة بيرلي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

الجثمان به طعنة نافذة أودت بحياته في الحال

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان به طعنة نافذة أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه كان متواجدًا بجوار الترعة لممارسة هوايته المفضلة في صيد الأسماك، قبل أن يفاجأ بمحاولة سرقة دراجته البخارية من قبل مجهولين، وحينما حاول مقاومتهم، تعدوا عليه باستخدام سلاح أبيض، وسددوا له طعنة قاتلة أنهت حياته في الحال، قبل الاستيلاء على الدراجة البخارية والفرار من موقع الحادث.

تحديد هوية مرتكب الواقعة

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى ضبطه بالاشتراك مع متهم آخر سبق محاكمته في ذات الواقعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن مكان إخفاء الدراجة البخارية المسروقة والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

إحالة المتهم الرئيسي إلى المحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها بإعدامه شنقًا 

وجرى التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تولت النيابة العامة التحقيق، قبل إحالة المتهم الرئيسي إلى المحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها بإعدامه شنقًا بعد استنفاد كافة درجات التقاضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل موظف بالمعاش بالشرقية جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا جنايات الزقازيق محكمة النقض اخبار محافظة الشرقية النيابة العامة المحاكمة الجنائية

مواد متعلقة

مبادرة شبابية لتشجير وتجميل مداخل قرية ميت ميمون بالغربية

النيابة تطلب التحريات حول سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر

كأس عاصمة مصر، مودرن سبورت ضيف ثقيل على بتروجت في الجولة الـ6

التلفزيون الإيراني: مقتل 30 من قوات الأمن والشرطة في أصفهان خلال الاحتجاجات

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

أوسيمين وصلاح يطاردان دياز، ترتيب هدافي أمم أفريقيا بعد دور الثمانية

مصر تستحق الأفضل.. ثقافة احترام السائح

عرض مسلسل "علي كلاي" لـ أحمد العوضي على هذه القنوات بسباق رمضان 2026

ads

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في عباد "سلايت" وارتفاع "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

بعد التنبؤ بتغييرها، آليات تشكيل حكومة جديدة في مصر

نص القرار الجمهوري بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

رئيس شعبة المعادن الثمينة: ارتفاع الذهب بأكثر من 4% منذ بداية 2026

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

خدمات

المزيد

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية