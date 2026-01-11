تنفيذ حكم الإعدام في متهم قتل موظفا لسرقة دراجته النارية بالزقازيق

18 حجم الخط

أكد مصدر مقرب من أسرة موظف جامعة الزقازيق بالمعاش، الذي لقي حتفه على يد أحد المواطنين، أن مصلحة السجون المصرية نفذت حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم في الواقعة، وذلك عقب استنفاد كافة درجات التقاضي وتأييد محكمة النقض للحكم الصادر بحقه، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

العثور على جثة رجل ملقاة بجوار ترعة بحر أبو الأخضر أمام عزبة بيرلي

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة رجل في العقد السابع من العمر، يعمل موظفًا بجامعة الزقازيق بالمعاش، ومقيم بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق، ملقاة بجوار ترعة بحر أبو الأخضر أمام عزبة بيرلي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

الجثمان به طعنة نافذة أودت بحياته في الحال

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان به طعنة نافذة أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه كان متواجدًا بجوار الترعة لممارسة هوايته المفضلة في صيد الأسماك، قبل أن يفاجأ بمحاولة سرقة دراجته البخارية من قبل مجهولين، وحينما حاول مقاومتهم، تعدوا عليه باستخدام سلاح أبيض، وسددوا له طعنة قاتلة أنهت حياته في الحال، قبل الاستيلاء على الدراجة البخارية والفرار من موقع الحادث.

تحديد هوية مرتكب الواقعة

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى ضبطه بالاشتراك مع متهم آخر سبق محاكمته في ذات الواقعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن مكان إخفاء الدراجة البخارية المسروقة والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

إحالة المتهم الرئيسي إلى المحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها بإعدامه شنقًا

وجرى التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تولت النيابة العامة التحقيق، قبل إحالة المتهم الرئيسي إلى المحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها بإعدامه شنقًا بعد استنفاد كافة درجات التقاضي.

