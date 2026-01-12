الإثنين 12 يناير 2026
حوادث

20 يناير موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة الموبايلات في السلام

حددت محكمة جنايات القاهرة 20 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بمدينة السلام.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه " بخطف (هاتفه المحمول)، ولاذ بالفرار مترجلًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًّا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

