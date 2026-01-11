الصحة: فريق طبي بمستشفى بهتيم يستأصل ورما من طفل عمره 4 سنوات

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق طبي بمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية بمحافظة القليوبية في إجراء جراحة معقدة لطفل عمره 4 سنوات، كان يعاني من ورم خبيث بالكلية اليسرى والغدة الكظرية اليسرى من نوع "ويلمز" (Wilms Tumor).

امتداد الورم إلى الوريد الأجوف السفلي وصولًا إلى الأذين الأيمن للقلب

وأكدت وزارة الصحة أنه أظهرت الفحوصات الطبية امتداد الورم إلى الوريد الأجوف السفلي وصولًا إلى الأذين الأيمن للقلب، ما استدعى تدخلًا جراحيًا دقيقًا متعدد التخصصات.

وتم تحضير الطفل مسبقًا بجلسات العلاج الكيماوي، ثم تم التنسيق بين فرق جراحة الأورام وجراحة القلب والصدر لضمان إجراء العملية بأعلى درجات الأمان والدقة.

شملت الجراحة استئصال الكلية اليسرى المصابة بالورم، إلى جانب إزالة امتداد الورم من الوريد الأجوف السفلي والأذين الأيمن للقلب، وتمت العملية بنجاح دون مضاعفات حرجة.

وأكد المستشفى أن الطفل خرج من غرفة العمليات في حالة مستقرة، ويخضع حاليًا لمتابعة دقيقة بالعناية المركزة لضمان استقرار حالته الصحية.

وأشارت وزارة الصحة أن العملية تعد نموذجًا للتنسيق الفعال بين التخصصات الطبية المختلفة في مواجهة الحالات الحرجة والمعقدة.

على جانب آخر كانت قد أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى 15 مايو النموذجي في إجراء جراحة معقدة وفريدة من نوعها لأول مرة بالمستشفى، تم خلالها استئصال ورم خبيث بالمخ لمريض باستخدام تقنية "جراحة المخ واليقظة".

​تفاصيل الحالة والتشخيص الطبي

وقالت وزارة الصحة إنه: ​استقبل المستشفى مريضًا في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من نوبات صرعية متكررة وصداع حاد ومستمر لا يستجيب للمسكنات التقليدية، وعقب إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة والأشعة، تبين وجود "ورم نجمي" بالفص الأمامي للمخ، وهي منطقة شديدة الحساسية لكونها المسؤولة عن الوظائف العليا مثل الذاكرة، وجزء حيوي من مراكز الكلام والحركة.

​نظرًا لخطورة موقع الورم، قرر الفريق الطبي الاعتماد على تقنية "جراحة اليقظة"، حيث أُجريت العملية والمريض مستيقظ تمامًا بدلًا من التخدير الكلي.

استهدفت هذه التقنية الحفاظ على القدرات اللغوية والحركية للمريض وضمان عدم المساس بالأنسجة السليمة المحيطة بالورم، و​استغرقت الجراحة عدة ساعات، تضمنت تخاطبًا مستمرًا مع المريض لاختبار وظائفه العقلية لحظة بلحظة؛ حيث طلب منه إجراء عمليات حسابية، واستدعاء ذكريات قريبة وبعيدة، والتحدث بجمل مركبة أثناء الجراحة، وذلك لضمان سلامة المراكز العصبية الحيوية.

وكللت العملية بنجاح تام، حيث تم استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على كافة الوظائف الحيوية للمريض، وقد غادر المريض المستشفى وهو بحالة صحية جيدة ودون أي مضاعفات حركية أو لغوية.

