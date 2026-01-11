الأحد 11 يناير 2026
أخبار مصر

الرعاية الصحية: وحدة الصدفية بمجمع الإسماعيلية الطبي تخدم 1300 مريض شهريًا

وحدة علاج الصدفية
وحدة علاج الصدفية
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن وحدة الصدفية وعلاج الأمراض المناعية بقسم الجلدية بمجمع الإسماعيلية الطبي تمثل نموذجًا متقدمًا للرعاية الصحية التخصصية، حيث تقدم خدمات طبية متكاملة لنحو 1300 مريض شهريًا، ضمن إطار يوافق أحدث المعايير العلمية والطبية المعتمدة دوليًا.

تشخيص وعلاج عدد من الأمراض المناعية والجلدية المعقدة

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن الوحدة تختص بتشخيص وعلاج عدد من الأمراض المناعية والجلدية المعقدة، من بينها الصدفية، البهاق، سرطان الجلد، أمراض الفقاع المناعي، إلى جانب حالات مناعية أخرى تتطلب تدخلات دقيقة وخطط علاجية متقدمة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن وحدة الصدفية والأمراض المناعية تضم 4 أقسام رئيسية متخصصة، تشمل وحدة العلاج الضوئي الكيميائي، وحدة الحقن البيولوجي، وحدة الحقن المناعي لعلاج السنط، وقسم المتابعة الداخلية للحالات التي تستدعي رعاية طبية مستمرة، بما يضمن استمرارية العلاج ودقة المتابعة.

مجمع الإسماعيلية الطبي 
مجمع الإسماعيلية الطبي 

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الوحدة تعتمد على أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا، وعلى رأسها العلاج البيولوجي باستخدام تقنيات حديثة وآمنة، إلى جانب العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، والتي أثبتت فاعليتها في تخفيف الأعراض المصاحبة للصدفية، وتحسين الحالة الجلدية، وتقليل معدلات الانتكاس.

فرق طبية متخصصة من الاستشاريين والأخصائيين في الأمراض الجلدية

وأكد رئيس الهيئة أن الوحدة تعمل من خلال فرق طبية متخصصة من الاستشاريين والأخصائيين في الأمراض الجلدية والمناعية، مدعومة بتجهيزات طبية حديثة وتقنيات متطورة، بما يسهم في تقديم خدمات دقيقة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي على أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالجوانب النفسية والاجتماعية للمرضى، حيث تقدم الوحدة برامج دعم نفسي وتثقيف صحي، تهدف إلى رفع وعي المرضى بطبيعة أمراضهم، ومساعدتهم على إدارة الأعراض اليومية، والتأكيد على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية ونمط الحياة الصحي.

تأثير الغذاء على الصحة العقلية والمزاجية

الصحة: تقديم 8.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات المنيا في عام 2025

أكد رئيس الهيئة أن التطوير المستمر لخدمات وحدات الأمراض المناعية يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتحسين جودة حياة المرضى، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية، واستعادة الثقة، بما يعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم خدمات صحية إنسانية متكاملة ومستدامة.

