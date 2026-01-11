الصحة: تراجع ملحوظ في أعداد المواليد وتسجيل 1.34 مليون نسمة زيادة خلال عام 2025 ‎

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نتائج رصد منظومة تسجيل المواليد والوفيات المميكنة، المطبقة في أكثر من 5000 منشأة صحية على مستوى الجمهورية، والتي تظهر اتجاهًا إيجابيًا مستمرًا نحو تراجع أعداد المواليد منذ عام 2018 وحتى عام 2025.

الانخفاض الملحوظ يعكس نجاح الجهود الوطنية في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا الانخفاض الملحوظ يعكس نجاح الجهود الوطنية في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتوسيع خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإنجاب المخطط والآمن، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية قرار الإنجاب المسئول.

عام 2025 شهد انخفاضًا في أعداد المواليد بمعظم محافظات الجمهورية

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن عام 2025 شهد انخفاضًا في أعداد المواليد بمعظم محافظات الجمهورية، باستثناء 9 محافظات فقط سجلت زيادات محدودة (بين 0.3% و5%) مقارنة بعام 2024.

وأضاف الوزير، أن البيانات كشفت أيضًا عن استمرار مواجهة الولادات القيصرية التي بلغت نسبتها نحو 80% من إجمالي الولادات خلال عام 2025 على مستوى الجمهورية، مع تسجيل أعلى النسب في محافظات كفر الشيخ وبورسعيد والغربية (تجاوزت 90%)، وأقلها في محافظتي مطروح وجنوب سيناء (أقل من 60%).

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة للحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، وتعزيز جودة خدمات رعاية الأم والطفل، وتفعيل بروتوكولات الولادة الطبيعية الآمنة.

وبهذه المناسبة، وجه الوزير الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، لجهودهم الدؤوبة في ضمان دقة وانتظام البيانات، كما توجه بالشكر الخاص إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الدعم المستمر والتعاون البنّاء، مما يعزز اتخاذ القرارات المبنية على أدلة علمية موثوقة ويساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في المجالين الصحي والسكاني.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن معدل الزيادة السكانية خلال عام 2025 بلغ نحو 1.34 مليون نسمة، مشددًا على أن ضبط النمو السكاني يظل محورًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

