النيابة تعاين موقع حادث انقلاب أتوبيس بالدائري الأوسطي

عاينت النيابة العامة صباح اليوم الإثنين، موقع حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة على الطريق الدائري الأوسطي، بالقرب من مدخل مدينة العبور، وأصدرت عدة قرارات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، ومن بينها انتداب لجنة فنية لفحص الأتوبيس، والإستعلام عن حالة المصابين وتحليل عينة للسائق للتأكد من تعاطيه المخدرات أو المواد المؤثرة على القيادة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 27 آخرين بإصابات متفرقة، وجميعهم من مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتبين أن المتوفى هو خالد شحته أبو عمر، حيث تم إيداع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة.

وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجروح بالوجه، واشتباه كسور، وقد تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قائمة المصابين في حادث الطريق الاوسطي



ووصل إلى إحدى المستشفيات عدد من المصابين، وهم:أحمد محمد محمود بريفع، مختار محمود محمد عباس سلمان، رفعت السيد عبدالله تهامي، جمال تهامي محمد حسن، محمد السيد أحمد أحمد نصار، محمد عماد محمد الأربيعيني، ياسر جودة فرماوي محمد، طارق محمد فتحي مهدي، ناصر منصور علي أبو عبيد، محمد أحمد إبراهيم محمدوآخرين.

وعلى الفور، تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع بعض الحالات ميدانيًا.

رفع آثار الانقلاب لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات

كما قامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني ورفع آثار الانقلاب لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة للانقلاب، وسط متابعة دقيقة من النيابة العامة لكل مستجدات الحادث، خاصة بعد انتداب اللجنة الفنية وإجراء التحاليل للسائق.

حوادث الطرق في الشرقية

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبَّب في العديد من الخسائر الماديَّة، والإصابات البشريَّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيٍّ على حدَّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عدَّة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح؛ أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيَّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

