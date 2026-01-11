الأحد 11 يناير 2026
التحقيق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام كوبري السعدية بالشرقية

حوادث الطرق،فيتو
طلبت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، اليوم، الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، أمام كوبرى السعدية على طريق العزازي–القرين، كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من عدم تعاطيه مواد مخدرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهداء لقمة العيش، الشرقية تودع شقيقين ضحايا حادث تصادم بالسعودية (صور)

نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات محافظة الشرقية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها دون معوقات
تمكنت قوات الأمن من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها دون معوقات، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

حوادث الطرق في الشرقية

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبَّب في العديد من الخسائر الماديَّة، والإصابات البشريَّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيٍّ على حدَّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عدَّة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح؛ أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيَّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

إصابة ٥ اشخاص بالشرقية

