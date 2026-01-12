مصرع وإصابة 28 عاملا، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان بالشرقية

18 حجم الخط

شهد الطريق الدائري الأوسطي، صباح اليوم، حادث انقلاب أتوبيس يقل 56 راكبًا، تابعًا لإحدى الشركات الشهيرة، وذلك بالقرب من مدخل مدينة العبور، ما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 27 آخرين بإصابات متفرقة، وجميعهم من مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

هيئة الإسعاف تدفع بعدد من السيارات إلى موقع الحادث

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بينما تم التعامل مع بعض الحالات ميدانيًا، وإيداع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة.

معاينة مكان الحادث ورفع آثار الانقلاب لتسيير الحركة المرورية

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وفرضت كردونًا أمنيًا، وبدأت في معاينة مكان الحادث ورفع آثار الانقـلاب لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المعنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث الطرق في الشرقية

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبَّب في العديد من الخسائر الماديَّة، والإصابات البشريَّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيٍّ على حدَّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عدَّة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح؛ أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيَّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

