موعد الحجز والتخصيص الإلكتروني لشقق الإسكان الحر

حددت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعد الحجز والتخصيص الإلكتروني للمتقدمين ومسددي قيمة جدية الحجز لشقق الإسكان الحر عبر منصة مصر العقارية وذلك خلال يومي ١٨، ١٩ يناير الجاري.

ويأتي هذا الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني تجريه الوزارة، والذي يتضمن توفير ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على عدة مراحل.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: “نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة”.

وأضاف وزير الإسكان، أن من يرغب فى التقدم للحصول على وحدة سكنية يجب عليه الدخول على منصة مصر العقارية من هنا .

أكدت منصة مصر العقارية أن الدخول لمرحلة تخصيص الوحدات يقتصر على المواطنين الذين سددوا جدية الحجز كاملة واستوفوا جميع الشروط المعلنة.

وتم إيقاف الحسابات التي لم تستكمل سداد جدية الحجز.

المؤهلون فقط سيتمكنون من الدخول إلى رابط التخصيص واختيار وحداتهم عبر النظام الإلكتروني المعتمد.

كما تم تفعيل أنظمة تحقق وتأمين ذكية (reCAPTCHA) لضمان حماية المنصة، ومنع التلاعب، ووصول الوحدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.

وطرحت وزارة الإسكان عبر المنصة 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية.

وضم الطرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

