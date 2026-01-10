جراديشار وطاهر يقودان هجوم الأهلي أمام فاركو بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام، نظيره فاركو، في المباراة التي تقام على إستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويفتقد النادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة فاركو المرتقبة في الرابعة عصر اليوم السبت.

وتشمل قائمة الغايات كلا من: المغربي أشرف بن شرقي، عمر كمال عبد الواحد، كريم فؤاد، محمد شريف، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبد القادر، بالإضافة للاعبين الدوليين سواء في منتخب مصر أو غيره من المنتخبات وهم كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه والمالي أليو ديانج والتونسي محمد علي بن رمضان.

منافسات بطولة كأس مصر

وكان الأهلي خلال الفترة الماضية قد ودع منافسات بطولة كأس مصر على يد المصرية للاتصالات، كما تلقى خسارة قاسية أمام المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من بطولة كأس عاصمة مصر، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم من أجل تصحيح المسار واستعادة الثقة خاصة مع حالة الغضب الجماهيري بسبب تراجع النتائج.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال مواجهة فاركو لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومصالحة جماهيره بعد الإخفاقات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع فاركو في إطار مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر «الرابطة»، تبدأ المباراة تمام الرابعة مساء باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وفاركو عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حمزة علاء، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شكري، حسين الشحات، أشرف داري، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، محمد زعلوك، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، مهند الشامي، محمد رأفت، إبراهيم عادل، عمر معوض، إبراهيم الأسيوطي.

