المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار رئيس جامعة قنا بمعاقبة موظفين بالخصم نتيجة خطأ بسيط

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا، بإلغاء قرار مجلس التأديب بمعاقبة ثلاثة موظفين بالخصم من الوظيفة نتيجة خطأ إداري بسيط.

تقرير الطعن الماثل فيما قضى به قرار مجلس التأديب للعاملين

وأودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فيما قضى به قرار مجلس التأديب للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي في الدعوى رقم ١٢ بمجازاة الموظفين بالخصم ثلاثة أيام من أجرهم.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن.

وكان صدر قرار رئيس جامعة جنوب الوادى رقم ۲۷۷ لسنة ٢٠٢٢ بإحالة كل من:

مسئول رقابة عهد بالمستشفى الجامعي بجنوب الوادى.

ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفى الجامعي بجنوب الوادى.

مدير مالي وإدارى بمستشفى المعبر التابعة لمستشفى قنا الجامعي بجامعة جنوب الوادى.

إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى حيث قيدت ضدهم الدعوى رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ لمحاكمتهم تأديبيًا عما نسب إليهم من أنهم وبوصفهم الوظيفي السابق وبدائرة عملهم المشار إليها سلفًا خالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

