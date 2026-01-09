حسن الخطيب في قنا غدا لتعزيز فرص الاستثمار ودعم الشراكة مع القطاع الخاص

18 حجم الخط

يستقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، غدًا السبت، في زيارة رسمية لمحافظة قنا، تهدف إلى بحث وتعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاءات موسعة لاستعراض مجموعة متميزة من الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ بعدد من مدن ومراكز المحافظة، وعلى رأسها مدينة قنا، حيث تشمل الفرص المطروحة قطعة أرض مميزة بكورنيش النيل بمساحة 4987 مترا مربعا، تتمتع بإطلالة مباشرة على نهر النيل وقربها من المعالم السياحية ومناطق الصناعات التراثية، بما يؤهلها لإقامة مشروع استثماري سياحي أو خدمي متكامل.

زيارة وزير الاستثمار لقنا

كما تتضمن الفرص إقامة مولين تجاريين إداريين بمساحتي 1600 متر مربع و1900 متر مربع، في قلب الكتلة التجارية للمدينة، وبالقرب من المصالح الحكومية والبنوك ووسائل المواصلات، إلى جانب إقامة مدينة ترفيهية على مساحة 16304 أمتار مربعة، في ظل ندرة هذا النشاط بالمحافظة وقرب الموقع من الجامعات والتكتلات السكنية.

وتشمل المشروعات المقترحة ايضًا إقامة منطقة خدمات وكافتريا بمساحة 724 مترا مربعا على طريق قنا–سفاجا عند المدخل الشرقي للمحافظة، نظرا للكثافة المرورية المرتفعة، بالإضافة إلى إقامة سكن فندقي بمساحة 1975 مترا مربعا، يتميز بسهولة الوصول وقربه من جامعة قنا والجامعة الأهلية ومستشفى رويال، فضلًا عن استغلال فندق وكافتريا قصر الضيافة بمساحة 1755 مترا مربعا، بموقعه الحيوي في قلب المدينة.

وفي مدينة نجع حمادي، تتضمن الفرص الاستثمارية المقترحة إقامة مول تجاري بمساحة 2188 مترا مربعا في منطقة متوسطة ذات كثافة سكانية عالية، إلى جانب إقامة مدرسة خاصة على مساحة 4134 مترا مربعا، في ظل ندرة هذا النوع من المدارس وارتفاع المستوى الاقتصادي لسكان المدينة.

كما تشمل الفرص تأجير مرسى سياحي لإقامة فندق عائم بمساحة 972 مترا مربعا، نظرا لعدم وجود فنادق سياحية بالمدينة وقربه من عدد من المزارات السياحية، فضلًا عن إقامة فندق سياحي بمساحة 1200 متر مربع بالقرب من محطة السكة الحديد، وإقامة عدد من المولات التجارية بمنطقة الترعة الضمرانية بمساحات تتراوح بين 1602 و1995 مترا مربعا، لخدمة الكثافة السكانية العالية وغياب المراكز التجارية المتكاملة بالمنطقة.

وفي إطار دعم الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، تشمل الفرص المطروحة قطعة أرض للاستصلاح الزراعي بمساحة 390 فدانًا بمدينة نجع حمادي بمنطقتي الحلفاية والشيخ علي، إلى جانب مشروعين للإنتاج الداجني بمساحتي 8400 فدان و6600 فدان بمركز الوقف – قرية المراشدة، فضلًا عن استغلال محطة تسمين عجول على مساحة 10 أفدنة، ومحطة تربية دواجن على مساحة 5 أفدنة بذات المركز.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمستثمرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

