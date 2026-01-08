الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"تضامن قنا" تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية 2026

مديرية التضامن الاجتماعي
مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة قنا
18 حجم الخط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة قنا، عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تكريم النماذج المشرفة من الأمهات وتقدير دورهن الإنساني والمجتمعي في بناء الأسرة وتنشئة أجيال قادرة على العطاء.

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية

وأوضحت مديرية التضامن أن المسابقة تستهدف تكريم عدد من الفئات، تشمل الأم الطبيعية، والأم البديلة، وأم لابن من ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية للأمهات اللاتي حقق أبناؤهن من ذوي الإعاقة إنجازات متميزة، سواء بالحصول على بطولات دولية، أو التفوق في المجالات الرياضية أو العلمية، أو نيل درجات علمية متقدمة مثل الماجستير أو الدكتوراه.

مسابقة الأم المثالية بقنا

وفيما يتعلق بالشروط العامة للمسابقة، أكدت المديرية ضرورة أن تكون للمرشحة قصة عطاء وكفاح متفردة، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة، على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو مقيدين بالفرق النهائية بالكليات، ويستثنى من ذلك الابن من ذوي الإعاقة الذهنية غير القابل للتعليم.

كما حددت مديرية التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للتقدم، والتي تشمل إعداد بحث اجتماعي قصصي يوضح الظروف الحياتية للأم بشكل تفصيلي، وتقديم (2) صورة حديثة، إلى جانب سرد قصصي لقصة الكفاح، وقيد عائلي حديث للتأكد من عدد الأبناء، فضلًا عن تقديم كافة المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة في استمارة التقديم.

وتتضمن المستندات المطلوبة صورًا من بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة، ومؤهلها الدراسي أو شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة، إلى جانب صور معتمدة من المؤهلات الدراسية للأبناء، وشهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومي، وقسيمة الزواج، أو شهادة الوفاة للأم الأرملة، أو قسيمة الطلاق للأم المطلقة، فضلًا عن شهادة تأهيل الابن من ذوي الإعاقة، وشهادات البطولات الحاصل عليها، والتقارير الطبية في حال مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

وأشارت المديرية إلى أن باب التقديم بدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري، وذلك بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، وكافة الإدارات الاجتماعية التابعة لها على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي القراءة والكتابة أمن قنا بطاقة الرقم القومى ذوي الاعاقة قنا قسيمة الزواج قسيمة الطلاق محافظة قنا مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا مسابقة الأم المثالية لعام 2026

مواد متعلقة

محافظ قنا يشارك أقباط دشنا احتفالات عيد الميلاد

النائب العام يستقبل رئيس "استئناف قنا" لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

محافظ قنا يستجيب لمطالب تجار شوادر نجع حمادي ويوجه بجدولة الديون ودراسة تخفيض الإيجارات

رئيس جامعة قنا يناقش إنشاء موقع إلكتروني

ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

ريال مدريد يصطدم بـ أتلتيكو الليلة في نصف نهائي السوبر الإسباني

الدينار البحريني يسجل 125.58 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الخميس

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

3 معلومات عن محطة محولات الزقازيق الجديدة أول افتتاحات 2026

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.58 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

الهدوء يخيم على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية