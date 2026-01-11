الأحد 11 يناير 2026
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

الكلاسيكو، يلتقي ريال مدريد غريمه برشلونة في الكلاسيكو اليوم الأحد، على ملعب الإنماء، بالسعودية في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني التي شهدت مشاركة أندية برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وشهد معسكر ريال مدريد، خلال الساعات الماضية انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد غيابه عن نصف النهائي إثر معاناته من التواء في كاحل القدم.

ويغيب عن ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، اللاعب إبراهيم دياز نظرًا لتواجده رفقة منتخب المغرب في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة 


حراسة المرمى: تيبور كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فيدي فالفيردي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، رودريجو.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بالسوبر


تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثاني على البارسا هذا الموسم بعد الانتصار الذي حققه الميرنجي على كتيبة هانز فليك في الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد حسم التأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي بالديربي أمام خصمه أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل برشلونة بفوز مثير أمام نظيره أتلتيك بلباو، بخمسة أهداف دون مقابل، ليصعد للمباراة النهائية.

